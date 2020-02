[VIDEO] «Le chanteur masqué»: [Spoiler] sur Être éléphant dans la saison 3

Avertissement: ce message contient un spoiler majeur du chanteur masqué de mercredi.

Faites votre malle, éléphant!

Le chanteur masqué de mercredi a marqué les débuts et le départ d’Elephant, dont l’interprétation d’un classique de Cure n’était pas suffisante pour le maintenir en lice pour la gloire de la saison 3. Et lorsque le pachyderme a été démasqué, il s’est révélé être le skateur professionnel Tony Hawk. (Lisez un récapitulatif complet ici.)

TVLine a sauté au téléphone avec Hawk mercredi pour discuter de son passage très rapide dans la série de réalité virtuelle Fox, de ce que sa mère – décédée en décembre – aurait pensé de sa performance, et avec quels auditeurs il a récemment côtoyé un smoking ‘coudes.

TVLINE | Donc, “Vendredi, je suis amoureux” vous a fait.

J’espérais vraiment faire une chanson de Cure, et c’est celle sur laquelle nous nous sommes mis d’accord parce que c’était la plus connue. Ce n’est peut-être pas mon premier choix, mais tout ce qui obtient The Cure dans la série, ça me convenait.

TVLINE | Corrigez-moi si je me trompe, mais je ne vois pas une tonne de performances de cette nature dans votre biographie. Vous sentiez-vous nerveux lorsque vous êtes allé là-bas?

Ouais, vraiment nerveux. J’ai fait quelques passages de chant minimes. J’ai chanté lors d’une grande collecte de fonds que nous avons faite l’année dernière, mais c’était une chanson punk, et j’ai fait Carpool Karaoke. Je suppose donc que cela m’a donné un certain sentiment de confiance. Et quand on m’a proposé de le faire, l’idée que j’allais être anonyme en chantant était probablement la raison pour laquelle j’ai essayé.

TVLINE | Littéralement, à la minute où vous êtes sorti sur scène, Robin Thicke et Jenny McCarthy Wahlberg ont noté que vous ressembliez à un skateur ou à une sorte de sportif extrême. Cela semble injuste. Vous n’aviez même pas encore ouvert la bouche! Le saviez-vous?

Je n’étais pas au courant de cela parce que j’essayais juste de toucher mes marques et de me souvenir des paroles. Je ne les voyais même pas vraiment du tout. Mais oui, je ne sais pas si c’est un compliment ou si c’est un dés. Cela signifie-t-il que je me déplace d’une manière que j’essaie de faire un coup ou est-ce que je me déplace d’une manière qui me convient au moins avec le mouvement? Je ne sais pas. Je ne vais pas le remettre en question. Je suis juste heureux que leurs premières suppositions à mon sujet aient été que j’étais un musicien.

TVLINE | Vous avez à peu près mon âge et vous évoluez avec une fluidité que je n’aurais pas eue si j’avais fait du skateboard la plupart de ma vie. Je m’incline donc devant cela.

[Laughs] D’ACCORD.

TVLINE | Je sais que vous avez récemment perdu votre maman à cause de la démence liée à la maladie d’Alzheimer. L’idée que les éléphants ont de longs souvenirs a-t-elle joué dans votre sélection de costumes?

Ce n’était pas le cas, en fait … Ma mère est décédée avant le tournage [the episode]. Mais cela n’avait vraiment rien à voir avec ça. C’est plutôt qu’ils m’ont donné quelques options, et celle-là m’a parlé le mieux.

TVLINE | C’est une chose difficile, quand quelqu’un que vous aimez est à ce stade de la maladie, et vous devez sortir et être social et “on”. Si cela vous convient, parlez-moi de cette dichotomie dans votre vie publique et privée à l’époque.

Je l’ai fait parce que c’est comme ça que ma mère l’aurait voulu. Ma maman n’aurait pas voulu arrêter nos vies, surtout dans sa détérioration ou dans son état de non-communication et de ne pas nous reconnaître. Elle était juste toujours aussi vivante et elle aurait détesté penser que nous avons arrêté nos vies pour la voir souffrir. Et honnêtement, mon père était de la même façon. Mon père est décédé d’un cancer en 1995 et il y était mentalement alors qu’il tombait malade. Il nous a dit à chacun individuellement: “Vous devez continuer à faire ce que vous faites et ne pas rester assis ici pendant que je suis malade.”

TVLINE | Vous avez quatre enfants, n’est-ce pas?

Quatre de mes propres enfants et deux beaux-enfants, oui.

TVLINE | Y en a-t-il dans le show? Savaient-ils que vous le faisiez pendant que vous le faisiez?

Trois d’entre eux sont à l’université, donc ils ne le savaient pas. Nous en avons deux à la maison et ils le savaient. Ma fille était probablement la plus favorable à ce sujet. [Laughs] Elle pensait que j’en étais capable. Notre fils qui était à la maison était un peu sceptique, seulement parce que c’est un très bon musicien. Donc, pour lui, c’était comme “Qu’est-ce que tu fais?”

TVLINE | Vous étiez récemment aux Oscars, soutenant le documentaire Apprendre à faire du skateboard dans une zone de guerre (si vous êtes une fille). Je sais que vous côtoyez souvent des gens célèbres, mais il y a beaucoup d’auditeurs dans une pièce. Avez-vous eu des moments de starstruck?

Ensuite, j’ai eu de petites interactions avec Tom Hanks et avec Brad Pitt, et c’était plutôt cool. C’était certainement l’un des points forts.