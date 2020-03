Vidéo: le PDG de La Mole explose contre John Glover

La vidéo en streaming diffusée par le PDG de La Mole Convention Elías Ortiz a été publiée, dans laquelle il parle de l’annulation de l’acteur John Glover, Lionel Luthor à Smallville, qui a été supprimé des réseaux sociaux. La vidéo originale a été diffusée sept jours avant la tenue de la convention à Mexico.

Dans la vidéo, Elías Ortiz, avec des insultes contre l’acteur et ses maîtres, raconte que les dirigeants de John Glove ont recherché les gens de la Convention de La Mole, avant que la “peur du coronavirus” ne commence, selon ses propres mots, et l’acteur a annulé parce qu’il en avait marre de quelque chose que les managers ne peuvent pas spécifier, mais qui, selon eux, est «peut-être une mauvaise chose»

Ortiz montre une série de messages privés qu’il a partagés avec l’agent de l’acteur depuis le 25 février, où il révèle que John Glover était très malade et ils vous contacteront dans les 48 heures.

“Là, je sentais déjà mauvais, mais le pédé, et je dis cela non pas à un niveau personnel, mais plutôt le salaud, changeons le mot, il ne voulait pas me dire la vérité”, explique Ortiz.

Le PDG de La Mole a expliqué que l’acteur avait supprimé deux messages qu’il avait écrits sur son compte Instagram sur son enthousiasme à l’idée de le recevoir au Mexique.

“Cela a retenu mon attention, car cela signifie qu’il se passe quelque chose ou qu’ils deviennent des gueyes”, explique l’organisateur par rapport au manque de professionnalisme de Glover et de ses managers.

Ortiz augmente son agacement quand il dit que le manager répond qu’il ne savait rien de l’organisation de l’événement (en relation avec la pré-vente des photos) et lui dit que le couple d’acteurs veut annuler sa participation au Mole en arguant que Glover est malade “Avec quelque chose”, et ils espéraient que ce n’était pas “le mauvais bug”, se référant au coronavirus COVID-19. Ortiz Il a exigé que le manager Glover enregistre une vidéo expliquant son absence.

Imaginez que j’annonce l’annulation d’un invité important de la convention, Que la putain de belle-mère allait foutre le bordel et je lui ai dit Ay Oh, il en avait marre de quelque chose! » Pour qu’ils voient le professionnalisme que certaines personnes démontrent, c’est pourquoi je mets ça et que les gens ne tombent pas », raconte-t-il puis lit la réponse du manager en disant que quand Glover pourra l’enregistrer.

“Que voulez-vous dire quand il le peut? Nous sommes à sept jours. Je veux dire, baise ta mère! Non?, Le net »

Le PDG de La Mole dit qu’il a fait des mots avec pratiquement le manager et après l’avoir menacé “peu”, il a accepté de demander la vidéo à Glover. Ortiz appelle à nouveau Glover un lâche et minimise le coronavirus:

“De toute évidence, il ne va pas être malade et, évidemment, il a retiré le putain de patch à cause du coronavirus. Et je lui ai dit corona que le coronavirus est fort aux États-Unis, pas au Mexique, il y a cinq cas. Ça m’émeut parce que nous n’avons même rien ici“

Plus tard, Ortiz montre les réseaux sociaux de Byron Burton et John Ottman, les managers de Glover, au début il le minimise pour être jeune, et déclare que ce sont tous les deux qui ont contacté La Mole pour demander à l’acteur d’assister, et montre des photos personnelles où comparaître avec John Glover et son partenaire lors d’une réunion qui a eu lieu moins d’une heure après.

“Juste pour voir le putain de mensonge que ces putains de gens font pour fuir leurs engagements”

Alors explique, dans son style particulier, pourquoi l’épidémie de coronavirus n’était pas un problème au Mexique sept jours avant la Mole 2020.

“Net, arrête la putain de mère de cette pipe”, a-t-il dit, se référant au coronavirus.

Dans la deuxième partie de la vidéo, Ortiz accepte son agacement et cela l’empêche de faire de bonnes promotions de l’événement, à ce moment-là. Il affirme qu’il ne le fait pas de manière malveillante et que son seul objectif est d’exposer les personnes impliquées et qu’il espère que les gens “ne seront pas énervés gratuitement et en connaîtront la raison” et a demandé aux fans de se rendre sur les réseaux Glover pour affirmer son absence au Mexique.

Il prévient que la chaîne sur laquelle le streaming a été transmis va être sur le point de «mettre beaucoup de choses en lumière (…) Cette chaîne va être géniale, mais pour beaucoup d’autres choses que nous allons y arriver», ce qui implique qu’il l’utilisera pour révéler les secrets des coulisses de la taupe et attaquer ceux qui ont l’air mauvais sur l’événement, comme il le fait dans un autre segment de la vidéo avec une entreprise dédiée à l’impression de brochures et de magazines.

La vidéo référencée devient plus pertinente pour avoir été supprimée du compte officiel de Mole et après les commentaires homophobes et chics du PDG de La Mole envers l’artiste Mark Brooks. Jusqu’à présent, il n’y a eu aucune déclaration officielle de La Mole concernant cette vidéo de John Glover.

