[VIDEO] Le président Trump sur le coronavirus – Regarder la conférence de presse

HISTOIRES CONNEXES

Le président Donald Trump, ainsi que des membres de ce qu’on appelle le “ groupe de travail sur les coronavirus ” de son administration, tient une conférence de presse mercredi soir pour répondre aux préoccupations concernant une éventuelle épidémie aux États-Unis et à la volonté du pays d’y faire face.

Trump informera les journalistes de la salle de briefing de la Maison Blanche à 18h30 HE, marquant seulement sa deuxième apparition de ce type depuis plus de trois ans en tant que POTUS. Regardez en direct la conférence de presse ci-dessus.

Le 25 février, le coronavirus s’est propagé dans toute la Chine et dans 31 autres pays / territoires, entraînant plus de 80 000 cas au total et près de 3 000 décès dus au COVID-19 (la maladie causée par ledit virus). Au 26 février, le nombre de nouveaux diagnostics signalés à l’extérieur de la Chine dépassait ceux à l’intérieur.

Aux États-Unis, plus de 50 cas – dont beaucoup sont des patients rapatriés de régions à haut risque – ont été diagnostiqués. “Ce n’est pas tant une question de savoir si cela [spread in the U.S.] plus mais plutôt une question de savoir exactement quand », a déclaré le Dr Nancy Messonnier, directrice du Centre national de vaccination et des maladies respiratoires, dans un briefing mardi.

Trump a demandé au Congrès 1,25 milliard de dollars de nouveaux fonds (pour un total de 2,5 milliards de dollars en fonds d’urgence) pour gérer l’épidémie potentielle, bien que les législateurs des deux côtés de l’allée aient soutenu que cela ne suffisait pas. Le leader démocrate du Sénat Chuck Schumer, pour sa part, a fait valoir qu’un montant plus proche de 8,5 milliards de dollars serait plus suffisant pour la crise.