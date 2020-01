[VIDEO] «Legacies» Spoilers: Landon’s Powers – Saison 2 Episode 11

Landon Kirby est un phénix en mission, et il est prêt à aller à n’importe quelle longueur – ou n’importe quelle hauteur – pour résoudre son dernier dilemme.

Le clip exclusif de TVLine de Legacies de ce soir (The CW, 9 / 8c) trouve le personnage d’Aria Shahghasemi qui demande l’aide de Wade pour percer les secrets de ses pouvoirs potentiellement aviaires.

“Je sais que je ne suis que votre ami remplaçant jusqu’à ce que Rafael revienne, mais pourquoi est-ce si important pour vous?”, Demande Wade. «Qu’importe si vous pouvez voler? Personne ici ne vole! »

«Je crois en toi», répond le phénix frustré. “Pouvez-vous être la seule personne ici qui croit en moi?”

Wade, qui a découvert la semaine dernière sa véritable nature de fée, accepte de soutenir Landon – pas qu’il met vraiment quelqu’un en danger, étant donné que Landon a déjà maîtrisé l’art de revenir d’entre les morts.

Et nous ne sommes qu’à une semaine d’un autre jalon du verset TVD; l’épisode de l’émission du 6 février accueille de nouveau Chris Wood en tant que l’oncle peu recommandable de Lizzie et Josie, Kai Parker. Présentée pour la première fois dans la sixième saison de The Vampire Diaries, Kai est responsable d’un certain nombre d’événements qui changent la donne à Mystic Falls, y compris la mort de la mère biologique des jumeaux et la sieste d’Elena Gilbert. (Cliquez ici pour un lot de photos en avant-première de l’arrivée tant attendue de Kai.)

Appuyez sur PLAY sur la vidéo ci-dessus pour un aperçu exclusif des legs de ce soir, puis déposez un commentaire avec vos réflexions sur le drame à venir.