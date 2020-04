[VIDEO] “Legends of Tomorrow”: la parodie de “Star Trek” dans la bande-annonce de la saison 5

William Shatner va tweeter une tempête à propos de celui-ci: Legends of Tomorrow rend hommage à Star Trek dans une bande-annonce nouvellement publiée pour le retour du printemps de l’émission, avec une intro de voix off Shatner de Sara Lance.

Le montage Star Trip présente également la petite amie de Sara Ava (comme le Spock à son Kirk?), Ainsi que Zari et Astra comme des extraterrestres Klingon. Mais ce n’est pas le seul genre télévisé bénéficiant du traitement parodique: l’équipe Waverider se retrouve également dans une sitcom très conviviale.

Ailleurs dans la bande-annonce, l’équipe devient grecque et s’infiltre dans une fraternité, tandis que le métier à tisser du destin menace de bouleverser le monde… et peut-être même les légendes? «Chacun de nous pourrait avoir à utiliser le métier à tisser du destin. Vous devez poser la question: «Quel genre de tentations vous combattez?», Pose Constantine à ses amis.

Le métier à tisser du destin devient «une source de conflit» au sein de l’équipe, car il «signifie beaucoup de choses pour beaucoup de personnes différentes» sur le Waverider, le showrunner Phil Klemmer avait précédemment déclaré à TVLine. “Tout le monde a ce genre de catastrophes personnelles dans sa vie, tout le monde commence à proposer de petits agendas secondaires, et cela complique vraiment les choses, car cela ne peut pas être tout pour tout le monde. Nous ne voulons jamais voir nos légendes essayer de s’entre-tuer, mais il est très intéressant de les voir avec des objectifs différents dans une sorte de sens humain. Si le MacGuffin ne peut faire qu’une seule chose, bien sûr, tout le monde dit: «Eh bien, mon truc est le plus important, et nous pourrons ensuite nous inquiéter pour le vôtre», et malheureusement, ce n’est pas ainsi que cela fonctionne. »

Legends of Tomorrow reprend la saison 5 mardi à 9 / 8c, avec le neuvième des 15 épisodes filmés / terminés de cette saison.

Appuyez sur PLAY ci-dessus pour regarder l’aperçu, puis appuyez sur les commentaires pour nous faire savoir ce que vous êtes le plus heureux de voir.