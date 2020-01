VIDÉO: Les enfants de José José ont réagi aux retrouvailles avec Piñata de Sarita Sosa | Instagram

Le premier-né du chanteur José José, après avoir assisté à une récente interview, ils ont réagi d’une manière particulière lorsqu’ils ont remarqué la présence de leur demi-sœur Sarita comme une piñata!

Les enfants de l’artiste, Jose Joel et Marysol Sosa, les fruits de son deuxième mariage avec Anel Noreña ont été surpris d’une manière très particulière après avoir réalisé qu’une pinata de sa demi-sœur, Sarita Sosa Il était dans le programme.

Le moment est venu après que les deux enfants du “Prince de la chanson“aller au programme du matin” Aujourd’hui “pour une interview où ils ont également abordé la question des problèmes juridiques contre leur sœur, Sarita Sosa.

La production a donc trouvé le bon moment pour leur montrer que l’ingéniosité des Mexicains ne pouvait passer inaperçue sur l’affaire familiale controversée des chanteur et sa famille.

Il ne faut pas oublier que les Mexicains ont clairement exprimé leur agacement après que la moitié des restes de l’artiste arriveront au Mexique pour hommages qui étaient prévus, mais l’artiste devait arriver au Mexique avec un corps actuel.

Pendant l’entretien, le piñata et quelques poupées des plus petites Soda on a montré à leurs frères aînés ce qu’ils ont pris avec humour.

Le réactions de surprise et de rire n’a pas attendu les frères Sara.

Après avoir été interrogée, Marysol Sosa a demandé si elle savait qui elle était: elle a répondu:

Oui (je l’identifie), Magda me dit tout de suite … qui a fait ça?

Pour sa part, Jose Joel après avoir vu les différents piñatas ce qui est dans l’étude, a pris celui de Sara et a dit: “Celui-ci si je la connais … elle ne me parle pas, mais je la connais.”

Ici, je laisse la piñata de Sara “Sarita” Sosa la culera qui enverra LA MOITIÉ des cendres de José José et même pas complète, n’hésitez pas à la frapper pratiquement tout ce qu’ils veulent, cette fille scandaleuse pic .twitter.com / TOau9oFz9d

– blanca_tweets: (@I_mBlanca)

6 octobre 2019

Par la suite, la productrice de l’émission “Hoy” Magda Rodríguez a donné vie à la piñata avec sa voix essayant de ressembler à celle de Sara et a dit Jose Joel “Je t’aime”, à quoi il a répondu avec effusion: “Eh bien, parle-moi, bon sang, réconforte et décroche le téléphone.”

