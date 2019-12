Video Les gens de la région annulent un concert à Miami

Vidéo Des gens de la région annulent un concert à Miami | Instagram

Gens de zone est un groupe de reggaetonero qui avait prévu de faire une présentation le 31 décembre dans la ville de Miami, Floride, États-UnisCependant, il a été annulé.

La principale cause de l'annulation de la présentation à Bayfront Park était due aux vives critiques reçues à l'encontre de l'exil cubain.

L'île de La Havane, Cuba Il est situé en dessous de Miami, en Floride, est une distance relativement courte.

Pour cette raison, la plupart des les cubains Quitter l'île se retrouve à Miami, en Floride, prête à refaire sa vie et à poursuivre sa vie.

Les gens de Zona ont été sévèrement critiqués depuis l'année 2017 après avoir fait une présentation parrainée par le gouvernement de Fidel Castro et où un petit-fils du président montait sur scène pour danser avec eux; plus tard dans une autre de ses présentations, Alexander, la voix principale accueillera Miguez Díaz Canel en tant que président.

Le groupe a été fondé par Alexander Delgado Hernández en 2000, Randy Malcolm Martínez est l'autre membre du duo, le groupe est devenu célèbre avec succès "Danse", a collaboré avec Enrique Iglesias devenir un succès.

À ce jour, ils ont sorti cinq albums, le premier était en 2008, "Le meilleur qui sonne maintenant", "Un plein" Il a été publié en 2010, six ans plus tard, ils ont lancé "Visualisez-vous", pour 2018 le duo a continué avec "Dans la lettre de l'autre" et le plus récent de cette année est "Autre chose".

Le comédien de Miami Joe Carrollo, il exige que le groupe rende la clé à la ville qui, au moment où ils ont été remis à tort, mentionnant que s'ils ont un peu honte, ils la rendront comme ils l'avaient déjà demandé et ne l'ont pas fait.

