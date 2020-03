Vidéo: l’ex de Anuel chante mieux que Karol G. Regardez la réaction d’Anuel!

Anuel n’a pas pu contenir sa réaction et a montré tout ce qu’il ressentait

24 mars 2020

Emmanuel Gazmey Santiago, mieux connu sous le nom d’Anuel AA, est un chanteur portoricain de 27 ans qui s’est fait connaître à travers les réseaux sociaux et les médias, c’est pourquoi de nombreux jeunes le suivent aujourd’hui sans arrêt.

Rappelons que le passé d’Anuel est un peu trouble car il a visité la prison pour certains comptes en suspens avec la justice, donc sa relation amoureuse avec la mère de son fils a été grandement affectée.

La vérité est que nous avons récemment trouvé une vidéo où nous pouvons voir Astrid Cuevas dédier une belle chanson au père de son fils qu’il aimait sans aucun doute beaucoup.

De nombreux fans d’Anuel ont commenté la vidéo et ce qui ressort le plus, c’est qu’Astrid Cuevas chante beaucoup mieux que Karol G selon des centaines de fans. En plus de cela, beaucoup critiquent le fait qu’Anuel ait quitté sa famille après tant de difficultés à être ensemble.

Parmi les commentaires que nous mettons en évidence: “Karol G ne vient même pas à vos talons à quel point vous êtes belle et quel dommage qu’Anuel ne sache pas à quel point vous êtes belle et spéciale” et, comme prévu, Anuel n’a pas parlé aux médias. caché?

.