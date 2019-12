Vidéo Lizbeth Rodríguez danse avec une mini robe et montre presque tout. | Instagram

La toujours belle Lizbeth Rodríguez ne cesse de travailler et de rester en contact avec ses followers et l'a montré en téléchargeant du contenu sur ses réseaux sociaux et sa chaîne YouTube. Dans sa dernière publication sur Instagram, il a laissé la bouche ouverte à tous les internautes lorsqu'il a commencé à danser et a presque tout montré.

L'hôte d'Infidels exposants a mis en ligne une petite vidéo sous forme de dramatisation dans laquelle elle a été vue pleurer au début, puis s'est levée du sol et a commencé à danser. Ce qui a surpris tout le monde, c'est qu'elle portait un manteau qui décollait rapidement pour danser, mais la mini-robe qu'elle portait en dessous montait et montrait presque tous ses charmes.

Lizbeth s'est révélée être une grande actrice et influenceuse et a exterminé son désir de continuer à divertir son public.

Après la controverse de Badabun, elle a partagé qu'une telle compagnie n'existe plus, ses plans sont de produire du théâtre; Cependant, il continuera sur les réseaux sociaux et autres types de contrats qu'il avait précédemment signé car il souhaite rester un youtuber.

Ces derniers jours, il a dit qu'il vivait une véritable terreur quand il a appris tout ce qui se passait avec Badabun et face à la controverse, il a publié une vidéo répondant aux questions de ses partisans dans laquelle il a souligné s'il avait une relation avec l'un des partenaires de l'entreprise.

Un de ses followers lui a demandé s'il avait une relation avec un partenaire YouTube, auquel Lizbeth a dit non et qu'il n'avait jamais eu l'intention de l'un d'eux.

Comme indiqué sur Internet, Badabun a plusieurs partenaires et le PDG Celui qui est accusé par certains jeunes de harcèlement et de mauvais traitements n'était que le visage principal. Les internautes ont souligné que le conducteur d'Exposing Infidels avait une relation avec l'un d'eux, il y avait même une vidéo dans laquelle ils étaient très romantiques peu de temps après le scandale de la séparation du youtuber et de Tavo Betancourt.