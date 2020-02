Vidéo Lizbeth Rodríguez embrasse Kenia Os

Vidéo Lizbeth Rodríguez embrasse Kenya Os | Instagram

Il y a des preuves!, Lizbeth Rodríguez et le Kenya ont organisé un baiser et si cela ne suffisait pas, cela s’est produit devant d’autres youtubeurs et sans penser à leurs partenaires; mais ne vous inquiétez pas, car cela s’est produit dans l’enregistrement d’un jeu amusant.

Lettre ou baiser! C’est le jeu que les youtubeurs ont choisi de s’amuser un moment et de divertir leur public sur les réseaux sociaux, mais Liz et le Kenya n’imaginaient pas que leurs lèvres finiraient par s’unir.

Il y avait plusieurs youtubers célèbres qui ont participé à la dynamique comme Mario Aguilar et Andrea Zúñiga, apparemment, tout le monde semblait parfaitement dominer les cartes.

Vous pourriez être intéressé: Lizbeth Rodríguez et ses photos les plus audacieuses sur Instagram

Vous pouvez voir le moment exact dans la minute 12.

Passer la lettre par le bouche à oreille était une tâche facile, mais à chaque fois le degré de difficulté augmentait et ils devaient rester un peu plus longtemps avec l’objet sur les lèvres.

Suivez-nous sur Facebook et obtenez plus de Show News!

La vidéo partagée sur la chaîne officielle Lizbeth Rodríguez montre le moment exact où le youtuber perd le contrôle de la carte, alors qu’elle tombe et Kenya Os finir par l’embrasser dans les lèvres; C’était tellement amusant qu’il a même fallu un coup au ralenti.

Lire aussi: Lizbeth Rodríguez brisée, révèle qu’elle a perdu son sourire

La vidéo date de 2019 lorsque la controverse de Badabun n’a pas encore été déclenchée et a plus de 4 millions de vues.

Actuellement, Badabun semble revenir avec plus de force que jamais depuis qu’il a présenté de nouveaux visages et son PDG Cesár Morales est revenu à la lumière du public révélant que tous les mensonges contre lui sont tombés un par un.

.