Vidéo Lizbeth Rodríguez fait un bisou à Tavo Betancourt

Lizbeth Rodríguez a enregistré une vidéo en compagnie de Tavo Betancourt pour sa chaîne, où l’animateur de exposer les infidèles Il embrassa sa langue.

Au passé Rodriguez et Betancourt ils étaient petits amis mais ils ont mis fin à leur relation et aujourd’hui ils sont de bons amis, semble-t-il.

Depuis l’année dernière, ils ont tous deux décidé de limer les bords et de reprendre leur amitié comme lorsqu’ils étaient amis avant de ongle relation amoureuse.

La vidéo de Tavo portait sur “La semaine anglaise” Il s’agit d’un jeu dans lequel un couple normalement masculin et féminin est assis dos à dos et lorsque l’on mentionne un jour de la semaine, tout le monde doit se tourner vers le côté, si les deux coïncident, ils doivent se produire un bisousinon, si chacun tourne la tête de l’autre côté, l’homme deviendra digne de gifle.

C’est comme ça qu’il est de coutume de jouer de façon traditionnelle mais Tavo a décidé de donner une touche différente à ce jeu, “Non” une fois le jeu commencé, ils devraient “tir d’eau”, les gifles seraient modifiées par les défis et dans les baisers, d’autres parties du corps seraient ajoutées pour mordre ou embrasser.

Dans le premier bloc, les deux se sont entendus pour des baisers à cinq reprises, laissant 2 défis à exécuter, on pourrait dire que Lizbeth a eu le luxe de punir Tavo, car il devait le gifler, mordre son arrière-garde et lui donner un baiser français.

Ce baiser était le protagoniste de la vidéo car beaucoup l’attendaient même Tavo qui était assez visible, parce que le fait d’avoir Lizbeth à proximité ça le rend vraiment nerveux de sorte qu’il peut être vu dans les vidéos dans lesquelles ils apparaissent ensemble.

Bien que ce soit un baiser français, ce n’était pas sur la bouche, mais sur la joue, Lizbeth rit d’une manière très coquette, il se prépara à embrasser la joue tavo avec tout et la langue, finissant ainsi Betancourt prit une longue inspiration et continua de jouer.

Ce que beaucoup attendaient ne s’est pas produit, ils ne se sont pas embrassés sur la bouche, mais nous sommes de plus en plus convaincus qu’il y a toujours de l’amour entre eux et pas seulement en tant qu’amis.

