Vidéo Lizbeth Rodríguez présume que l’homme avec qui elle sort | Instagram

La belle Lizbeth Rodríguez commence enfin à montrer l’homme avec qui elle sort aujourd’hui et oui, comme le savent ceux qui se sont renseignés sur Internet, c’est l’un des cadres de Badabun, Esteban Villagómez.

Liz a partagé dans ses histoires Instagram quelques vidéos où il est vu à côté de Villagómez, les deux ont pris un vol et on ne sait pas où.

Dans l’une des images, vous pouvez les voir très proches et elle a écrit “le duo dynamique”, en plus de l’accompagner avec la chanson Escape with Me de Winsin & Yandel.

Vous pourriez être intéressé: Lizbeth Rodríguez reçoit des aveux énormes de Tavo Betancourt

Évadez-vous avec moi ce soir bébé, vous pouvez écouter l’image en arrière-plan.

Suivez-nous sur Facebook et obtenez plus de Show News!

Dans une deuxième vidéo, on peut voir qu’Estaban Villagómez s’est apparemment endormi pendant le voyage, une situation que le youtuber demande à ses partisans de titrer.

Lire aussi: Vidéo Lizbeth Rodríguez expose presque ses attributs dans TikTok

Le 14 février, Rodríguez a présumé un détail romantique qui lui est venu et a étiqueté Villagómez la remerciant. Le cadeau consistait en une bouteille et d’autres détails.

À plusieurs reprises, Liz a avoué être avec quelqu’un sans dire de noms ni plus de détails sur cette personne; cependant, les rumeurs d’une relation avec l’exécutif ont commencé depuis que les deux ont été capturés très romantique lorsque le terme de la relation entre Lizbeth et Tavo Betancourt, Elle a donc été accusée d’infidélité.

.