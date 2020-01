Vidéo Lizbeth Rodríguez, son ancienne Tavo Betancourt avoue avoir mis les tampons

Lizbeth Rodríguez, son ancienne Tavo Betancourt avoue qu’elle lui a mis les tampons. | Instagram

Lizbeth Rodríguez et Tavo Betancourt ont commencé à révéler différents détails de leur relation dans leurs dernières vidéos, où ils ont montré qu’en dépit d’être d’anciens petits amis, ils s’entendent très bien et qu’il y a toujours une chimie entre eux. Dans la vidéo la plus récente, Tavo a avoué avoir placé les tampons sur Lizbeth.

Parce que Betancourt A-t-il fait une telle révélation?, Parce que lui et la fille des infidèles ont joué la vérité ou tourné pour la vidéo qui a été partagée sur la chaîne officielle Lizbeth Rodríguez sur YouTube.

Les deux youtubeurs posaient des questions, certaines compromettantes, d’autres moins, sur la relation qu’ils avaient tous les deux jusqu’à la fin il y a quelques mois.

Vous pouvez être intéressé: Vidéo Lizbeth Rodríguez brise les réseaux dans une formidable perreo avec un homme

Ce que j’ai fait de plus dégoûtant pendant notre relation, c’est la question qu’ils ont lue, se référant à Lizbeth et à laquelle Tavo a dû répondre.

Le sauveteur de chien était en difficulté et a avoué que c’était quelque chose qu’il ne savait pas si c’était vraiment dégoûtant ou quelque chose qui pouvait être dit alors il a préféré consulter son ex avant de le révéler complètement.

Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et obtenez plus de Show News!

Je ne sais juste pas à quel point c’est bon de le dire là-bas … Je pense que c’était le plus (dit-il après avoir chuchoté Rodriguez à son oreille.

Le jeune homme a précisé qu’aucun ça le dégoûtait, pendant qu’elle riait et disait de le dire et ils regarderaient les visages des cameramen.

Lire aussi: Photo Lizbeth Rodríguez et sa jupe audacieuse en chiqui avec laquelle elle vante ses charmes

Je dis que ça ne m’a pas dégoûté en tant que tel … J’ai mis le tampon sur Lizbeth, et le silence était en place.

Lizbeth a déclaré pour sa défense que ce n’était qu’une seule fois, tandis que Tavo a affirmé que c’était “presque toujours”.

Permettez-moi de préciser qu’il s’agissait d’une session éducative parce que je montrais le bon fonctionnement et le bon placement, a déclaré Lizbeth Rodríguez pour sa défense.

.