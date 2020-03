Vidéo Luis Miguel, Donkey Van Rankin avoue, lui a donné des femmes après les concerts | Instagram

Jorge “Donkey Van Rankin” a récemment avoué que pendant ses années de amitié avec le chanteur Luis Miguel, il a eu des femmes après avoir terminé ses présentations.

Le chauffeur et encore ami de “Soleil du Mexique“Quiconque faisait partie de son groupe restreint d’amis a récemment avoué qu’il était le responsable de l’envoi des les femmes la plus jolie de la suite du chanteur à la fin de leur montre.

Le présentateur a détaillé pendant l’un des segments du programme “Membres en direct“où il partage des crédits avec Paul Stanley, Raúl Araiza et Mauricio Mancera, à qui il a avoué une anecdote pendant les années où il faisait partie du cercle le plus intime de la interprète.

Il faut se rappeler que Van Rankin et le chanteur de “L’inconditionnel”, Luis Miguel Ils ont commencé une amitié dans les années 80, lorsque la course de “El Sol” a été propulsée au sommet, au cours de ces années, l’âne a révélé qu’ils s’amusaient beaucoup et s’amusaient beaucoup.

Cependant, c’est à un moment où le chef d’orchestre Raúl Araiza lui a demandé de révéler comment il a amené les femmes au chanteur à quoi “L’âne“convenu:

Il me donnerait mon badge tout accès en Argentine et je sortirais comme Rey Pelé et je dirais, organiser des filles pour plus tard ici à l’hôtel et il dirait ‘voyons, connard *, je ne peux pas flirter et chanter. Vous apportez un badge d’accès universel ”, se souvient Van Rankin, amusé.

Plus tard, je descendais dans la suite avec une vingtaine de vieilles femmes mais pas pour moi, pour le badge et ensuite il se mettait en colère contre pourquoi j’en avais monté autant », a-t-il dit en riant.

Il convient de rappeler que pendant de nombreuses années, le chef d’orchestre et le chanteur ont gardé une distance marquée après une blague que Van Rankin lui-même a faite au manager du chanteur, alors il l’a appelé pour le réclamer et a cessé de lui parler pendant 22 ans.

Récemment, les retrouvailles entre les deux se sont produites après les enregistrements de la série du chanteur, en plus de l’intervention de Miguel Alemán Magnani, producteur et ami des deux.

Même le personnage du présentateur est apparu dans la première saison de la série Netflix qui aborde la vie du “Soleil” du Mexique.

Le conducteur a détaillé “quand Luis Miguel est entré dans la place, il l’a regardé et a remarqué le large sourire du chanteur. Puis ils se sont approchés et se sont étreints.

Je fais un câlin comme ça pendant deux minutes … un vrai câlin, sincère, et j’ai dit: ‘pourquoi es-tu comme ça? Qu’est-ce que je t’ai fait? Nous mourions de rire ».

Cela peut vous intéresser

Suivez-nous sur Google Actualités et cliquez sur notre étoile

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

Vous pouvez également lire

.