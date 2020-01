Vidéo Lupillo Rivera ressuscite Jenni Rivera dans une vidéo inédite

Vidéo Lupillo Rivera ressuscite Jenni Rivera dans une vidéo non publiée. | Instagram

Lupillo Rivera lance une vidéo émotionnelle, Qu’ils m’enterrent en chantant, dans laquelle “ressuscite” Jenni Rivera pour un duo fraternel.

La vidéo de Bury Me Singing touche les fibres les plus sensibles, vous pouvez voir le roi des ivrognes regarder dans un album photos, vidéos et autres beaux moments qu’il a vécu aux côtés de sa sœur La diva du groupe.

Un jour, je vais à Parriba, je livrerai ce qu’un jour le Seigneur m’a prêté, peut être entendu par la voix de Jenni et Lupillo.

La vidéo est une sorte d’hommage à Jenni Rivera, des souvenirs constants non seulement dans l’esprit de Lupillo, mais aussi dans le cœur de tous ses partisans.

Au bout d’un moment, Carnala l’a atteinte, raconte le chanteur dans une partie de la mélodie.

Lupillo Rivera boit pendant l’enregistrement et à la fin, il partage un verre avec sa sœur, qui apparaît grâce à la technologie.

La relation entre Jenni et Lupillo était toujours très attachante, toutes deux montraient de l’admiration et de l’affection sur et en dehors de la scène; il y avait même une distance entre eux qui a été résolu au même endroit, le étape.

Le chanteur a toujours été réservé dans ses sentiments après la perte de sa célèbre sœur, il a toujours été le plus hermétique de la famille à dire à son sujet, à cause de la douleur que cela lui fait ne plus l’avoir ici.

Que Bury Me Singing a déjà plus de 79 000 visites sur YouTube et sera sûrement un succès pour les frères Rivera.

