[VIDEO] Maisie Williams «Let It Go» Audi Commercial – Super Bowl

HISTOIRES CONNEXES

Juste au moment où vous pensiez qu’ils étaient terminés, deux phénomènes pop-culturels auxquels vous n’avez pas pu échapper au cours de la dernière décennie ont décidé d’unir leurs forces pour le Super Bowl 54.

Maisie Williams, qui a terminé sa course de huit saisons en tant que Arya Stark de Game of Thrones en mai 2019, joue dans la publicité d’Audi pour le grand jeu, qui trouve l’actrice ceinturant une chanson emblématique de Disney’s Frozen.

L’endroit d’une minute commence par une Williams frustrée souffrant d’un trafic de pare-chocs à pare-chocs, un problème qu’elle résout en… menant une chanson massive à «Let It Go». (Ne nous demandez pas d’expliquer comment cela fonctionne. La chanson est tirée d’un film sur un bonhomme de neige qui chante. La logique est sortie par la fenêtre il y a longtemps.)

Quant au message que cette publicité tente de transmettre, eh bien, cela dépend aussi de vous. S’agit-il du changement climatique? Congestion routière? Le fait indéniable qu’écouter cette chanson suffisamment de fois vous fera halluciner? Honnêtement, ce pourrait être n’importe laquelle de ces choses.

Et ce n’est là qu’une des nombreuses publicités de haut niveau qui ont été publiées avant la confrontation de dimanche entre les Chiefs de Kansas City et les 49ers de San Francisco. D’autres incluent une publicité Mountain Dew, qui trouve Bryan Cranston et Tracee Ellis Ross recréant The Shining, et une publicité sur le thème de Boston, qui met en vedette des goûts de John Krasinski, Chris Evans et Rachel Dratch. Naturellement.

Appuyez sur PLAY sur la vidéo ci-dessus pour regarder la publicité du Super Bowl de Williams, puis déposez un commentaire avec vos pensées ci-dessous. (Pensiez-vous enfin que vous aviez cette chanson dans la tête? Désolé!)