Vidéo «Maman»: Réunion «3e roche du soleil» – Saison 7, épisode 13

Harry et Sally Solomon sont revenus sur Terre – et ils ont pris la forme du chef de maman, Rudy et Tammy Diffendorf.

La comédie de CBS a enfin coordonné une 3e réunion Rock From the Sun entre Kristen Johnston, habituée de la série, et French Stewart, invitée récurrente. Dans l’épisode, diffusé le jeudi 30 janvier (à 9 / 8c), “Christy est troublée lorsque des étincelles volent entre Tammy et le chef Rudy”, selon la description officielle.

Ces étincelles ne sont pas exactement évidentes dans l’aperçu exclusif de TVLine, qui trouve les têtes butées de Tammy et Rudy. Christy prend son amie de côté pour interrompre le combat et est stupéfaite lorsque Tammy exprime son intérêt pour le cuisinier arrogant de Rustic Fig.

“Il était inévitable que ces deux-là aient un scénario, et j’aime la façon dont les scénaristes l’ont géré”, a déclaré Johnston à TVLine. “Je pense que les fans de Mom et de 3rd Rock en profiteront.”

Ailleurs dans l’épisode, “Bonnie réagit de manière excessive lorsque son thérapeute (joué par la star invitée récurrente Rainn Wilson) l’accuse de rejeter son aide.”

Maman, qui en est actuellement à sa septième saison, a déjà été renouvelée pour la saison 8.

Appuyez sur PLAY sur la vidéo ci-dessus, puis dites-nous si vous allez vous connecter pour les retrouvailles de 3rd Rock de maman.