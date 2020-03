[VIDEO] Mandy Moore dans «This Is Us» Saison 4 Episode 16 – Met Scene

HISTOIRES CONNEXES

LE PERFORMER | Mandy Moore

LE SPECTACLE | C’est nous

L’ÉPISODE | «New York, New York, New York» (10 mars 2020)

LA PERFORMANCE | Les téléspectateurs à l’écoute de This is Us de cette semaine ont eu droit à des œuvres d’art gracieuseté de Moore, qui a fait du voyage de Rebecca Pearson des décennies en cours de retour au Met un événement digne d’attendre.

Après avoir raté deux occasions précédentes en tant qu’adulte de revisiter le musée emblématique (comme raconté par flash-back), l’aînée Rebecca a reculé du pied sur un sol sacré et a rappelé à ses fils maintenant adultes Kevin et Randall comment, lors de l’un de ses voyages d’enfance là-bas , elle est devenue transpercée par une mondaine sophistiquée regardant silencieusement le chef-d’œuvre de “Madame X” de John Singer Sargent.

Avec les yeux de Rebecca fixés sur cette même peinture, Moore a creusé profondément dans l’âme de son alter ego frappé par la maladie d’Alzheimer et a sorti un jargon d’un monologue. L’actrice nominée aux Emmy a transmis avec délicatesse l’épiphanie déchirante de Rebecca selon laquelle, contrairement à la femme qu’elle a observée environ 60 ans plus tôt et qui a passé des heures à regarder «Madame X», n’a pas le temps de son côté. «Ma vie a été remplie de fois à venir, de choses que je pensais toujours faire éventuellement», songea-t-elle, Moore, une image de retenue poignante et mélancolique. “Mais maintenant je me rends compte que je manque de temps pour les faire.”

Lorsque Rebecca a révélé à ses fils qu’elle avait l’intention de renoncer à un essai clinique qui l’aurait éloignée de chez elle pendant des mois, son portraitiste a magnifiquement transmis la détermination sans équivoque de son alter ego. Et dans les derniers instants de la scène, alors que la matriarche Pearson canalisait “cette femme qui avait tout le temps du monde pour regarder une peinture”, l’expression de Moore alternait habilement entre tristesse, émerveillement et espoir.

Revoyez son tour de force à couper le souffle de quatre minutes ci-dessous.

pic.twitter.com/zT8uOkjaMP

– C’est nous (@NBCThisisUs) 11 mars 2020

MENTION HONORABLE | Tout s’est effondré cette semaine sur Homeland, mais Mandy Patinkin a saisi l’occasion alors qu’un Saul désespérément éreinté se battait bec et ongles pour découvrir la vérité sur l’accident d’hélicoptère du président. Patinkin frémit avec une fureur vertueuse tandis que Saul réprimandait Carrie au sujet du besoin vital de savoir ce qui s’était réellement passé: «Ce f-le roi est important! Cela détermine ce que nous ferons ensuite! » Plus tard, cependant, les appels de Saul pour préserver le site du crash ont été ignorés, et la voix de Patinkin était calme et vaincue alors que Saul annonçait la nouvelle à Carrie: “Personne ne m’écoute.” Huit saisons après, il est presque acquis que Patinkin a été formidable dans ce rôle – il a quatre nominations aux Emmy Awards pour le prouver – mais la performance ardente de cette semaine nous a rappelé à quel point il peut être formidable.

MENTION HONORABLE | Nous connaissons mieux Jon Hamm en tant qu’homme alpha-male de Mad Men, Don Draper, bien sûr, mais il a prouvé une fois de plus qu’il peut aussi faire de la comédie, avec une place d’invité très drôle sur Curb Your Enthusiasm. Hamm a joué lui-même, suivant Larry dans la recherche d’un prochain rôle au cinéma, et au début, il a simplement observé joyeusement Larry agaçant tout le monde autour de lui comme d’habitude. Mais Hamm s’est finalement transformé en “Larry David Junior”, adoptant les caprices et les manières de Larry et même enfilant une paire de lunettes Larry-esque, et l’impression épineuse et persévérante de Hamm était merveilleusement précise. À la fin, même Cheryl ne pouvait pas supporter d’être autour de lui – mais le tour formidable de Hamm nous a montré que deux Larrys peuvent être encore meilleurs qu’un.

MENTION HONORABLE | Il est vraiment dommage que l’épisode de mercredi de Nancy Drew ait été anticipé dans certaines parties du pays en raison de la mise à jour du président sur le coronavirus, car la puissante performance de Kennedy McMann méritait d’être vue en temps réel. Comme le récit compliqué de la mort de Lucy, la livraison de McMann a oscillé magnifiquement entre sensationnel et relatable, surnaturel et douloureusement humain. Le travail de McMann dans la salle d’audience aurait été suffisant pour lui mériter cette distinction, donc le fait qu’elle ait pu se retourner et nous donner un coup de poing tout aussi dévastateur dans les derniers moments de l’épisode est juste la preuve de combien cette étoile sur la montée apporte à la table.

Quelle (s) performance (s) a fait tomber vos chaussettes cette semaine? Dites-le nous dans les commentaires!