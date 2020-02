Vidéo Maribel Guardia subit une chute ostentatoire dans le programme d’aujourd’hui

Vidéo, Maribel Guard subit une chute ostentatoire dans le programme d’aujourd’hui | Instagram

Maribel Guardia a été invitée le 3 février au Programme aujourd’hui, et les choses ne se sont pas déroulées comme prévu, en raison d’une forte chute subie par l’actrice dans une section où tous les pilotes participent.

L’une des sections préférées des téléspectateurs du programme Aujourd’hui est la section Sauvegardez la chanson, où des célébrités courent en portant plusieurs sauveteurs sur leur corps pour essayer d’atteindre un microphone et pouvoir chanter.

À cette occasion, l’un des invités spéciaux était l’actrice, chanteuse et chef d’orchestre Maribel Guard, tout allait bien au début et quand il a essayé d’avancer pour gagner et chanter la chanson, il est tombé et n’a pas pu s’empêcher de rire de l’événement fort.

Pour se rendre au microphone, il a dû rivaliser avec Andrea Escalona, ​​qui pendant un moment semblait avoir gagné, mais Maribel a tenté d’arracher le microphone pour la deuxième fois et a fini par déraper, subissant une chute brutale devant l’ensemble du casting et des caméras, mais grâce à sa chute, il a pu gagner à la fin.

Cependant, les beignets ont amorti la grande chute qui s’est produite, alors Maribel Guard a continué à rire et à chanter, finissant par gagnant du défi

Après ce qui est arrivé, le célèbre Portoricain Il a continué comme si de rien n’était et s’est immédiatement levé pour continuer le jeu, ce qui étonne tout le monde, car nous savons tous que l’actrice a déjà 60 ans.

Maribel continue de nous surprendre chaque jour et de montrer que les années ne sont pas quelque chose qui empêche de s’amuser ou de porter une silhouette aussi enviable que la sienne, ce qui est inspiration Pour beaucoup de femmes.

Actuellement, à certaines occasions, il se rend au forum Televisa pour conduire lorsque Andrea Legarreta ou Galilea Montijo sont absents, ce qui nous a fait profiter davantage de Maribel Guardia, ainsi que de sa participation au programme de Laissez tomber la soupe.

