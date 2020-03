[VIDEO] «Mauvaise éducation»: Hugh Jackman stars dans la bande-annonce du film HBO

Hugh Jackman est en grande difficulté dans une nouvelle bande-annonce du film HBO Bad Education.

Présenté en première le samedi 25 avril, le film raconte l’histoire vraie d’un étudiant reporter qui commence à tracer des détournements de fonds dans le district scolaire de Roslyn à Long Island après que le directeur adjoint a commis une erreur cruciale faisant allusion à une corruption qui s’étend sur plus d’une décennie. Jackman incarne le Dr Frank Tassone, le surintendant du district qu’il a mené pour être le quatrième meilleur du pays. En tant que telepic, il est forcé de faire face aux retombées de ce scandale tout en essayant de protéger les autres – et lui-même.

Le casting comprend également les vétérinaires de la télévision Allison Janney (maman) et Ray Romano (Parenthood, Everybody Loves Raymond).

Prêt pour plus de pépites d’actualité d’aujourd’hui? Bien…

* How to Get Away With Murder a fait appel à Anne-Marie Johnson (The InBetween, In Living Color) pour réapparaître au cours des derniers épisodes de l’émission sous les traits de Kendra Strauss, l’avocate de la défense de Michaela, notre site sœur Deadline rapporte.

* Le comédien Bill Burr reprendra son rôle de Mayfield, le tireur d’élite impérial devenu mercenaire au cours de la saison 2 de la série phare de Disney +, selon la date limite.

* CBS commencera à diffuser de nouveaux épisodes de The Late Show le lundi 30 mars, a révélé l’animateur Stephen Colbert sur Twitter. Dans d’autres nouvelles de fin de soirée, Jimmy Kimmel Live reviendra également lundi avec de nouveaux épisodes produits à distance, tandis que son «minilogue» numérique diffusé ce soir mettra en vedette le candidat présidentiel démocrate Joe Biden.

* Destime & Mero de Showtime reviendront avec de nouveaux épisodes, filmés depuis les maisons des hôtes, le lundi 30 mars à 11 / 10c.

* Hulu a publié un teaser pour Solar Opposites, une nouvelle série du co-créateur de Rick et Morty Justin Roiland et de l’ancien scénariste en chef Mike McMahan, en avant-première le vendredi 8 mai:

