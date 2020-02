Vidéo: Miley Cyrus surprend ses fans avec ce nouveau style Ça ne lui ressemble pas!

Cyrus a été pris dans une grande controverse pour son comportement

27 février 2020

Miley Cyrus est une actrice qui s’est fait connaître dans l’une des séries Disney qui s’appelle “Hannah Montana” et grâce à cela, Cyrus a gagné des fans dans le monde entier.

Malheureusement pour Disney, l’artiste a joué dans plusieurs moments controversés parce que Miley a décidé il y a quelques années de se comporter comme elle est et c’est pourquoi elle a montré son nouveau visage aux médias qui n’étaient pas ravis de l’artiste.

En nous renseignant un peu sur le réseau social Instagram de Miley, nous avons trouvé une vidéo qui a laissé tout le monde amoureux parce que nous pouvons voir comment Miley Cyrus chante tout simplement spectaculaire avec un groupe de musiciens professionnels.

Le clip vidéo dont nous avons parlé cite ce qui suit: “Damn bihhh” Ce simple commentaire a surpris et choqué ses fans car ils ne s’attendaient pas à ce nouveau style de Miley.

Parmi ses commentaires, nous soulignons: «Je ne veux pas être ennuyeux ou quoi que ce soit, mais je blanchis les vêtements vintage, ils ressortent incroyables, pourriez-vous consulter ma page et me faire savoir ce que vous ressentez à leur sujet. PS ne rôtit pas c’est un hobby et je m’amuse à le faire ”

