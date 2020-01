[VIDEO] ‘Mme. Bande-annonce de l’Amérique: Cate Blanchett dans la série FX Limited

HISTOIRES CONNEXES

“Les révolutions sont en désordre”, remarque Gloria Steinem de Rose Byrne dans la bande-annonce de Mme America – et même elle ne semble pas réaliser à quel point elle a raison.

FX a publié jeudi un teaser de deux minutes pour sa prochaine série limitée, qui raconte l’histoire réelle du mouvement de ratification de l’Amendement des droits égaux et le contrecoup inattendu mené par la militante conservatrice Phyllis Schlafly (oscarisée Cate Blanchett).

La promo nous donne un aperçu de la querelle politique tendue qui se déroulera, avec le caractère polarisant de Blanchett affirmant que «ce combat n’est pas une question d’égalité. C’est une question de pouvoir. Et je ne fais que commencer. “

En plus de Blanchett et Byrne, Mme America possède tout le casting: l’ensemble empilé comprend également Sarah Paulson (American Horror Story), James Marsden (Westworld), Uzo Aduba (Orange Is the New Black), John Slattery (Mad Men) , Elizabeth Banks (30 Rock), Margo Martindale (The Americans), Ari Graynor (I’m Dying Up Here) et Melanie Lynskey (Castle Rock), entre autres.

La mini-série fera partie du prochain hub FX sur Hulu, qui sera lancé le lundi 2 mars en tant que home streaming exclusif de plus de 40 séries FX passées et actuelles. Avec ses camarades de première année Devs, The Old Man et A Teacher, Mme America ne déposera que de nouveaux épisodes sur Hulu et ne sera pas diffusée sur le réseau linéaire de FX, dans le cadre d’un accord de streaming entre les deux propriétés appartenant à Disney.

Mme America débutera avec trois épisodes le mercredi 15 avril. Découvrez la bande-annonce complète ci-dessus, puis déposez un commentaire et dites-nous si vous allez regarder.