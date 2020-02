Vidéo: moment exact où Karol G agresse physiquement une actrice OMG!

L’interprète de “Tusa” va presque aux coups avec une actrice vénézuélienne, Karol G n’a pas pu contenir la fureur de cela …

25 février 2020

La célèbre Colombienne du moment, est l’une des chanteuses les plus réussies du genre féminin urbain, Karol G Il est connu pour se positionner comme l’un des plus populaires grâce à ses efforts et son dévouement.

Pour Karol tout n’était pas toujours «rose», pour atteindre le sommet de la gloire, il a dû travailler dur et faire connaître son nom.

Dès son jeune âge, la Colombienne travaille, fait de la musique et des clips et si nous voyons certaines de ses anciennes vidéos, vous pouvez voir à quel point ce changement a été important. Le nom de Karol G a commencé à résonner davantage quand il a collaboré avec Reykon The Leader, avec le sujet 301.

La chanson est restée comme l’une des meilleures de l’année et grâce au thème, de ce moment à Karol Ils ont commencé à ajouter de plus en plus de followers.

Peu à peu, elle collabore avec d’autres chanteurs nationaux et internationaux, jusqu’à ce que dans les pays alliés son nom commence à être connu, comme par exemple au Venezuela. ¡¡Karol Elle a été invitée à une émission de télévision avec caméra cachée où elle n’a jamais imaginé qu’ils feraient une grosse blague!

Karol Je n’en savais rien, et les animateurs ont tout fait pour la mettre en colère, un jeu dans lequel Karol Il est tombé très facilement, il s’est tellement mis en colère qu’il a même jeté un verre d’eau sur une actrice! La vidéo était il y a longtemps, et toujours votre partenaire Anuel, quand il le vit, il ne put contenir le rire.

.