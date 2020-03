Vidéo: Natti Natasha danse avec un homme sur scène et Daddy Yankee réagit comme ça!

Natti Natasha danse comme jamais sur scène

21 mars 20208: 31 h

La Dominicaine Natti Natasha est sans aucun doute l’une des femmes les plus importantes du genre reggaeton et c’est que seules trois femmes se distinguent actuellement parmi nous que nous nommerons: Karol G, Becky G et comme prévu Natii.

Mais comme tout dans la vie, la pauvre Natti Natasha n’a pas eu de chance amoureuse, elle a donc été associée à plusieurs reprises avec divers chanteurs, tels que: Romeo Santos et Daddy Yankee.

Et enfin et surtout, nous avons regardé une vidéo sur le réseau social Instagram où nous pouvons voir l’artiste Natti Natasha danser avec l’une de ses danseuses de confiance, sans aucun doute elle le fait très bien.

Comme prévu, des milliers de fans de Daddy Yankee ont mal réagi car tout le monde veut voir Natti Natasha avec le chanteur Daddy Yankee. Quelle délicatesse!

De son côté, Daddy Yankee n’a donné qu’un simple like au matériel, je ne le commente pas et pour cette raison de nombreux médias attendent.

.