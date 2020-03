Vidéo: Natti Natasha est capturée en train de pleurer inconsolable Regardez la réaction de Daddy Yankee!

La chanteuse Natti Natasha est la dominicaine la plus célèbre du moment

2 mars 2020

La chanteuse dominicaine Natti Natasha est sans aucun doute une femme avec des principes et des valeurs car depuis qu’elle est enfant, elle a du mal à réaliser ses rêves les plus désirés.

De plus, l’artiste a été caractérisée comme une femme sincère, responsable et enthousiaste et, comme si cela ne suffisait pas, nous l’avons observée à plusieurs reprises soutenir sa collègue Becky G et Karol G.

Mais malheureusement pour l’artiste, il a été pris dans plusieurs controverses, car à plus d’une occasion, il a été lié de manière romantique à Romeo Santos, Daddy Yankee et Pina Records.

Et le plus curieux est que nous avons récemment observé un matériel audiovisuel de l’artiste sur son compte Instagram officiel où nous pouvons la voir pleurer inconsolablement.

Apparemment, c’est le nouveau matériel d’enregistrement de l’artiste qui a été très controversé pour ses paroles et les images qui apparaissent dans le clip audiovisuel.

