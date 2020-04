Video Natti Natasha laisse le souffle coupé avec une danse audacieuse

Vidéo Natti Natasha s’essouffle avec une danse audacieuse | Instagram

Le reggaeton dominicain et l’auteur-compositeur-interprète de la pop latine Natti Natasha ont encore une fois surpris plus de 23 millions de followers Instagram avec un danse audacieuse laissant plus d’un à bout de souffle.

Natti Natasha a montré à maintes reprises que sait attirer l’attention de tout son public.

Il fait actuellement partie des artistes dominicains les plus influents et avec plus de popularité parce qu’en plus de sa belle voix, il a un corps phénoménal.

Il n’est pas sorti, mais je le sais … #Palespejo @rkmykeny car je ne suis pas invité par le Remix vous verrez !! J’adore cette chanson “, écrit – il dans son article.

Natasha est l’une des artistes actuellement le plus aimé, dans le genre urbain et pas seulement dans votre pays mais partout dans le monde.

Avec une seule journée de publication sur son compte Instagram, il a plus de 700 mille reproductions et des milliers de commentaires de ses disciples.

Comme ma vie est belle “,” Hermosaa “,” Nous voulons le #Remix avec Natti Nat “,” Je suis belle “, étaient quelques-uns des commentaires.

La diva reggaeton dominicaine a sans aucun doute un corps qui est évident et prend grand soin d’elle-même en faisant régulièrement de l’exercice afin qu’elle le présume chaque fois qu’elle le peut.

Il convient de mentionner que les premières présentations qu’il a faites église, à laquelle elle a assisté lorsqu’elle était enfant, où elle a eu l’occasion de participer à différentes activités artistiques qui ont eu lieu avec le groupe d’enfants.

Motivée par ses capacités musicales, ses parents ont décidé de l’inscrire à l’École des beaux-arts de Santiago 8 ans.

À partir de manière inattendue et presque accidentellement, une des chansons de Natti a commencé à être entendue dans le studio, une de ses chansons dans laquelle il est arrivé Don Omar, qui a été impressionné par son talent et c’est ainsi qu’ils ont fait la chanson de Amour de devoir.

