[VIDEO] “New Amsterdam” Saison 2 Episode 14 – Maman de Gina Gershon Bloom

À New Amsterdam ce mardi (NBC, 10 / 9c), les retrouvailles de la Dre Lauren Bloom avec sa mère alcoolique (jouée par Gina Gershon de Riverdale) prennent un départ difficile.

Dans l’aperçu exclusif de TVLine, Bloom (interprétée par Janet Montgomery) a finalement cédé après avoir ignoré la visite inattendue de sa mère à l’hôpital et a demandé à Jeanie ce qu’elle voulait. Sa demande est simple – “Dîner” – mais quelque chose nous dit que Bloom n’acceptera pas facilement un repas, étant donné que sa mère était “une alcoolique qui fait rage pendant presque toute l’enfance de sa fille”, selon la description officielle du personnage. «Elle deviendrait méchante puis malade, tandis que Lauren devait nettoyer le gâchis. Cela s’est produit dès l’âge de 7 ans, c’était la première fois que Lauren s’enivrait. Elle a pris la moitié du martini de Jeanie dans l’espoir que cela la garderait sobre. Ce n’était pas le cas. “

L’introduction de la mère de Bloom forcera le doc à “vraiment être confronté à tout ce qu’elle déteste d’elle-même, réfléchi à elle et pourquoi elle fait les choix qu’elle fait”, avait précédemment déclaré Montgomery à TVLine.

Jeanie a été référencée dans la saison 1, “mais juste du point de vue de Bloom”, a noté Montgomery. “Ce personnage est sa propre personne avec sa propre histoire, donc je pense que ça va être plus compliqué pour Bloom. Nous regardons tous nos parents comme s’ils étaient censés être parfaits, et chaque f-kup qu’ils font est comme une légère sur vous. Donc, je pense que ça va vraiment guérir, peu importe ce qui sort de cette relation avec sa maman. “

Ailleurs dans l’épisode de cette semaine, Max fait la course contre la montre pour réorganiser le budget face aux employés non rémunérés, tandis que Kapoor se voit présenter un appareil qui représente l’avenir de la médecine. De plus, Iggy va à l’encontre des normes pour prouver un diagnostic.

