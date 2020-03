Vidéo Niurka, sa fille Romina était sur le point de perdre la vie

Vidéo Niurka, sa fille Romina a failli perdre la vie | Instagram

Niurka Marcos chanteuse, vedette et belle actrice d’origine cubaine a partagé une vidéo douloureuse sur sa fille Romina qui a presque perdu la vie, heureusement, n’a pris que quelques blessures mineures.

La jolie jeune fille du Cubain a fait une chute spectaculaire sur sa moto bien qu’elle soit partie “indemne” la peur que pour de nombreux parents serait presque mortelle, pour Niurka C’était une très bonne excuse pour se moquer de sa propre fille.

Que demander de plus à un parent d’avoir à jamais ses enfants sous protection, mais dans le cas de Niurka cette règle ne s’applique pas et il préfère que ses enfants vivent des expériences fortes pour qu’ils sachent eux-mêmes quand demander l’arrêt des situations qui se présentent.

En tant qu’excellente mère, elle a pu éduquer ses enfants qui, comme elle, sont tous des guerriers et des gens excellents, on pourrait dire qu’ils considèrent sa mère comme très bon ami et c’est un excellent exemple pour la société, loin des scandales dans lesquels la vedette est enveloppée est considéré comme unune mère exemplaire.

“Mais nous allons bien”, la jeune Romina est entendue en train de dire qu’elle montre ses genoux avec des ecchymoses et de fortes rayures sur l’un de ses bras, heureusement qu’il s’agissait de blessures mineures, de nombreuses personnes ont perdu la vie après des accidents de moto, peut-être que Romina a eu de la chance cette fois et j’espère Alors continuez.

Niurka n’a pas manqué l’occasion se moquer d’elle, et dans la description de la vidéo, c’est là qu’il en a profité.

“Romi a dérapé sur sa moto contre le trottoir et est parti sillonné”, a commenté la mère de Romina avec plusieurs emojis rieurs.

Presque immédiatement, les adeptes de l’interprète de “Aime-moi toute la nuit” Ils ont commencé à commenter, inquiets de l’état de santé de leur fille bien-aimée.

“Mettez du miel immédiatement sur les plaies et vous enlèverez le rouge et vous n’aurez pas de marque. Essayez une plaie pour voir qu’en 3 heures environ vous verrez des résultats. Essayez de ne rien perdre. Et si vous donne des résultats aux autres “, l’un des commentaires sur Instagram.

