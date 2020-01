Video Noelia déplace son arrière en bref cachetero au rythme de Candela

Vidéo Noelia bouge son arrière en bref cachetero au rythme de Candela. | Instagram

La chanteuse Noelia a mélangé deux de ses passions et le résultat a été plus que spectaculaire. La musique, la danse et la coquetterie sont une partie essentielle de la belle blonde et dans une vidéo Instagram audacieuse, nous pouvons voir sa danse l’un de ses succès les plus mémorables: Bougie

Noelia est définitivement Candela et une fusée éclairante, car il l’a vérifié dans l’enregistrement dans lequel avec un petit raccourci il a déplacé son arrière-garde au rythme de sa chanson.

Maintenant, l’interprète de You a fait brûler les réseaux avec leurs mouvements énormes, leurs belles courbes et leur arrière-garde enviable.

Regardez la vidéo en gras ici.

Je suis .. Noelia a écrit à côté de la vidéo.

La publication a été partagée il y a 19 heures et dès plus de 90 000 reproductions; tandis que les flammes s’appropriaient les commentaires sur Instagram.

Cela a provoqué une énorme agitation du fait que Yolanda Andrade a été découverte en train de flirter avec la belle Noelia dans les réseaux sociaux complets.

C’est à travers ce même réseau social, Instagram, que le célèbre chef d’orchestre a flirté avec la belle chanteuse, Andrade lui a dit un petit visage au cœur «amoureux» dans la publication de la blonde; Noelia a dit “belle” et a essayé de suivre la conversation.

Bisous Bella … Comment voyez-vous? Ici sur le talon, arrivant au bureau, l’interprète de Dame a répondu à une raison pour le visage de Yolanda Andrade.

