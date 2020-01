Vidéo Noelia oublie le pantalon et expose son arrière-garde

Vidéo Noelia oublie le pantalon et expose son arrière. | Instagram

Noelia a dit au revoir au pantalon pour Instagram et a déclaré que “il est temps de jouer”, ceci à travers une vidéo dans laquelle il vante sa belle arrière aux réseaux.

Le chanteur se positionne comme l’un des gâtés de Instagram Eh bien, il s’abandonne généralement et donne fréquemment de mauvaises surprises à ses disciples.

Dans l’enregistrement coquin, Noelia danse, chante et remue les hanches en portant seulement un pull noir; elle seule peut faire un vêtement totalement audacieux donc elle ne l’a accompagné qu’avec une tanguita et des bottes hautes qui mettent en valeur ses attributs et ses jambes galbées.

Regardez la vidéo décomplexée ici.

La situation devient plus intense avec la faible luminosité de la pièce et l’une des mélodies de l’interprète de fond.

La Portoricaine sait comment attirer l’attention de ses partisans lorsqu’elle a récemment partagé une autre photo où elle a laissé son arrière-garde à découvert.

Dans l’image en question, l’interprète montre une autre ligne de ses vêtements en Noelicious Dans les tons néon, un “corps” de filet qui recouvre en fait peu ou presque rien pour que vous portiez un string il semblerait que vous ne portiez rien comme c’est le cas de la belle chanteuse.

Cette fille sait très bien stimuler la pupille de l’observateur profite de son corps exquis pour montrer ses courbes et ses charmes.

