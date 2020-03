Video Noelia porte une robe sans sous-vêtements vêtue de néon

Vidéo Noelia porte une robe sans sous-vêtements vêtue de néon | Instagram

Tout vêtement dont l’interprète de Noelia “Donne moi une raison” sans aucun doute le porter aura l’air et encore plus cette fois il a partagé une vidéo modelant une robe moulante en filet et sans porter de vêtements intimes.

Noelia Il est connu pour porter de petits vêtements, mais grâce au fait qu’il conserve une silhouette spectaculaire, il peut se permettre ces vêtements audacieux.

Il exerce constamment et porte sûrement un régime équilibré bien qu’elle ait parfois partagé des photos où elle savoure de délicieux hamburgers.

Vous pouvez être intéressé: Noelia remplit ses fans de soupirs montrant son arrière-garde sans vêtement

Le chanteur portoricain a plusieurs compagnies qui montée rapide et bien qu’il soit prêt à démarrer sa tournée 2020 Il ne néglige pas ses responsabilités de grande femme d’affaires qu’il est.

“J’ai beaucoup de plaisir à être comme je suis et je suis très inspiré par les critiques critiques de ma liberté, ma tolérance zéro envers les complexes et ma répudiation absolue de vouloir rester bien avec les autres avant d’être bien avec moi-même”, a partagé Noelia.

Suivez-nous sur Google Actualités, cliquez sur notre étoile

L’une des nombreuses activités du chanteur est: Noelia´s Bar & Grill Cela a été un succès jusqu’à présent car le chanteur est déjà avec un nouveau cabaret mais aux États-Unis.

Regardez la vidéo de Noelia, cliquez ici.

En plus de ses restaurants et le cabaret a également une ligne de sous-vêtements et leggings, le projet le plus récent sur lequel il a travaillé concerne Produits à base de CBD et même une machine de casino comme l’une de ses dernières nouvelles à ce sujet.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

Dans la vidéo, vous pouvez entendre une chanson de fond très émouvante, l’interprète de “Lave-moi ton amour” il porte des bottes assez hautes, une micro robeou un réseau qui, bien que ses bandes soient assez minces, vous pouvez voir qu’il est de couleur néon, à l’arrière est l’endroit où il est le plus découvert.

Et en parlant de la couleur néon, Noelia a un spectacle dans l’une de ses entreprises qui se compose d’un “passerelle néon” où les jolies filles modélisent des costumes néon ainsi que leurs corps peints, elles pourraient facilement rivaliser avec des marques célèbres qui fabriquent des défilés.

Lire aussi: Noelia partage une vidéo sans vêtements se baignant dans une baignoire avec de la mousse

.