Vidéo: OMG! Camilo danse Shakira comme ça sur scène et Evaluna le fait

Camilo est connu pour ses chansons car elles ont été enregistrées dans l’esprit de tous

4 mars 2020

Camilo est un chanteur colombien de 25 ans qui s’est fait connaître pour sa participation au spectacle de talent factor x en 2007. Pour cette raison, tout son peuple l’a soutenu sans arrêt dans ses projets commerciaux.

Il s’est fait connaître via son compte Instagram officiel car il partage des photos et des vidéos de sa vie quotidienne, il utilise également des célébrités en direct pour communiquer avec tous ses fans.

En plus de cela, nous avons observé sur son compte Instagram officiel une vidéo qui a laissé tous ses fans impactés parce que nous pouvons clairement voir comment Camilo danse avec la chanteuse Shakira qui, d’un moment à l’autre, s’approche de lui et lui fait des gestes assez audacieux

La vidéo dont nous parlons cite ce qui suit: «Je viens de vivre l’une des plus belles expériences de ma vie !! Après avoir entendu @shakira dire CAMILO CAMILO Je ne sais pas combien je peux me rendormir … Merci @shakira pour votre générosité , votre soin dans les moindres détails et votre excellence! Merci @pedrocapo d’être un véhicule de lumière! “

“Merci @daviscupfinals de nous avoir permis de participer et félicitations pour tout @ 3gerardpique !!” Parmi les commentaires que nous soulignons: “Je n’ai pas aimé ça, on l’a entendu bas niveau, il n’y avait pas d’autre arrangement je pense”.

