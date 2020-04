Vidéo: OMG! Natti Natasha danse avec Daddy Yankee tout le long Regardez-les!

Natti Natasha a surpris papa Yankee de cette façon

06 avril 20208: 08 AM

La chanteuse Natti Natasha est sans aucun doute une artiste qui a réussi à faire en sorte que tous ses fans tombent amoureux de son talent car elle chante et improvise non seulement le reggaeton, mais peut également nous impressionner avec la bachata et le boléro.

À l’heure actuelle, la dominicaine la plus aimée n’a pas d’amour officiel, elle est donc sentimentalement liée au chanteur Daddy Yankee, qui n’a jusqu’à présent pas nié les accusations des médias.

Et récemment, nous avons observé un matériel audiovisuel qui en a surpris beaucoup car il peut parfaitement détailler Natti Natasha et Daddy Yankee dansant tout le long de la scène.

Et non seulement ces deux artistes étaient ensemble car nous pouvons également voir que Becky G est sur scène en train de donner le meilleur pour surprendre ses fans, sans aucun doute ces 3 chanteurs ont répondu aux attentes de leurs followers.

