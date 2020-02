Vidéo: OMG! Regardez comment Karol G était vraiment avant l’opération, elle ne lui ressemble pas!

La célèbre chanteuse de reggaeton Karol G a téléchargé sur son compte Instagram un TBT de comment elle était avant d’être la belle chanteuse que nous connaissons aujourd’hui.

21 février 2020

Carolina Giraldo Navarro, plus connue sous son nom de scène Karol G, est une chanteuse et compositrice colombienne qui a démontré une fois de plus que les femmes peuvent également faire de la musique urbaine.

La chanteuse colombienne avec Natti Natasha et Becky G est considérée comme les plus grands représentants du genre urbain, car ils ont tous apporté de vrais succès musicaux au cours de la dernière décennie.

D’autre part, Karol G est l’un des plus populaires, en raison de la relation qu’elle entretient avec le chanteur portoricain Anuel AA, également pour des thèmes musicaux tels que “Secret”, “Her”, “Guilty”, parmi de nombreux autres succès.

Récemment, nous avons trouvé dans le compte rendu officiel de la belle chanteuse une vidéo datant de 2009, dans laquelle vous pouvez voir Karol G quand il était beaucoup plus jeune chanter une belle chanson en anglais.

Dans la vidéo, vous pouvez voir la jeune artiste avec une chemise jaune chanter une belle chanson en anglais, a déclaré le matériel audiovisuel, a plus de sept millions de reproductions en plus de plusieurs commentaires de ses fans.

