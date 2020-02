[VIDEO] Oscars Live Stream 2020 – Regardez l’avant-spectacle du tapis rouge

Avant qu’un seul prix ne soit remis aux Oscars de dimanche, les gagnants et les perdants seront nommés sur le tapis rouge, un méli-mélo glamour de jokers, de petites femmes et – soyons réels – de parasites.

Cette année, le pré-spectacle officiel du tapis rouge de l’Académie est diffusé sur Twitter. Cliquez ici pour regarder le flux, qui devrait être mis en ligne à 6h30 / 5h30.

Avant la cérémonie de ce soir, Joker est en tête du peloton avec 11 nominations au total, tandis que The Irishman, 1917 et Once Upon a Time in Hollywood suivent de près avec 10 hochements de tête chacun. Les autres films à nominations multiples incluent Jojo Rabbit (six), Little Women (six), Marriage Story (six), Parasite (six) et Ford v Ferrari (quatre).

La course de la meilleure actrice de cette année est une bataille à six entre Cynthia Erivo (Harriet), Scarlett Johansson (Marriage Story), Saoirse Ronan (Little Women), Charlize Theron (Bombshell) et Renee Zellweger (Judy). Pendant ce temps, la statue du meilleur acteur ira à Antonio Banderas (Pain and Glory), Leonardo DiCaprio (Once Upon a Time in Hollywood), Adam Driver (Marriage Story), Joaquin Phoenix (Joker) ou Jonathan Pryce (The Two Popes).

Et si vous avez parcouru notre galerie des moments les plus mémorables des Oscars, vous savez que certains des plus grands moments de la nuit se produisent avant même le début de la cérémonie. De la robe transparente emblématique de Cher en 1988 à la tristement célèbre démonstration d’amour fraternel d’Angelina Jolie en 2000, le tapis est souvent plus divertissant que l’événement principal. (Cliquez ici pour revivre 23 autres moments inoubliables des Oscars.)

Pour quels films et stars voulez-vous cette année? Déposez vos choix dans un commentaire ci-dessous.