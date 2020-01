[VIDEO] «Outlander Saison 5: nouvelle bande-annonce et informations sur les plages horaires

HISTOIRES CONNEXES

Il n’y a rien de tel qu’un pique-nique familial dans la cour avant, oui?

Les Frasers d’Outlander posent fièrement devant leurs nouvelles fouilles dans une photo de la saison 5 que Starz a publiée mardi en collaboration avec le panel de la tournée de presse hivernale de la Television Critics Association. Le cliché de Clan Fraser: New World Edition nous donne le front et le centre de Sam Heughan’s Jamie et Caitriona Balfe Claire, flanqué de leurs enfants et / ou beaux-parents Marsali (Lauren Lyle) et Fergus (César Domboy) à gauche et Roger (Richard Rankin) et Brianna (Sophie Skelton) à droite. Prenons tous une minute pour parcourir l’image de Verra Bonny, d’accord? (Cliquez sur la photo pour la voir en entier, puis continuez à faire défiler.)

La maison principale, que vous pouvez voir en arrière-plan, occupera une place de choix dans la saison à venir alors que Claire et Jamie deviendront le seigneur et la dame de facto de Fraser’s Ridge. L’établissement de l’emprise des Frasers dans la nature sauvage de la Caroline du Nord est également très présent dans une nouvelle bande-annonce également publiée mardi, dans laquelle Balfe, Heughan, Lyle, Skelton et Rankin battent en brèche les épisodes imminents et nous donnent un petit aperçu de ce que leurs personnages vont être à la hauteur dans la saison 5.

“Tout le monde a quelque chose d’énorme qui leur arrive”, prévient Lyle.

Outlander revient le dimanche 16 février à 8 / 7c. Jusque là, appuyez sur PLAY sur la vidéo en haut du post, puis appuyez sur les commentaires avec vos plus grandes questions sur la saison à venir.

OBTENEZ PLUS: Aperçus, Vidéo

X