[VIDEO] Patrick Stewart demande à Whoopi Goldberg de rejoindre Star Trek: Picard

Il semble que Jean-Luc Picard partagera bientôt un autre verre avec son barman préféré.

Patrick Stewart, qui reprend son rôle de Jean-Luc sur Star Trek: Picard de CBS All Access, s’est arrêté mercredi à The View avec “une invitation formelle” pour le co-animateur Whoopi Goldberg. Dans la vidéo ci-dessus, il lui demande si elle souhaite le rejoindre dans la saison 2 de Picard, revenant à son rôle de nouvelle génération en tant que barman mystique Guinan. Goldberg glousse et donne un câlin chaleureux à Stewart alors que la foule applaudit, et quand Stewart la supplie de «s’il vous plaît dire oui», elle le fait avec un sourire.

Les deux anciennes co-stars sont clairement ravies de travailler à nouveau ensemble. Goldberg dit que “Star Trek a été l’une des grandes expériences du début à la fin”, et Stewart répond que “c’était merveilleux de vous avoir, et nous avons hâte de vous revoir avec nous une fois de plus.”

Goldberg est apparu aux côtés de Stewart en tant que Guinan dans 29 épisodes de Next Generation, avec les films Star Trek: Generations et Star Trek: Nemesis. Avec les co-stars de Stewart sur TNG, Brent Spiner, Jonathan Frakes et Marina Sirtis, déjà prêts à rejoindre le casting, Star Trek: Picard fait ses débuts ce jeudi 23 janvier sur CBS All Access – et a déjà été renouvelé pour la saison 2.

Appuyez sur PLAY ci-dessus pour voir le moment chaud entre Stewart et Goldberg, puis appuyez sur les commentaires: Êtes-vous excité de revoir Jean-Luc et Guinan ensemble?