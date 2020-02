Vidéo: Paulina Rubio porte un mini bikini et donne beaucoup à penser à ce qui bouge

Rubio a laissé tous ses fans sur Instagram surpris par son corps

8 février 2020

Paulina Susana Rubio Dosamantes, plus connue sous le nom de Paulina Rubio, est une actrice et chanteuse mexicaine qui n’a cessé de grandir dans le monde artistique grâce à son talent et sa responsabilité avec ses concerts.

Elle a volé des looks pendant de nombreuses années, ses chansons ont traversé les frontières sans s’arrêter et c’est pourquoi elle a gagné un grand nombre de followers dans le monde, dans des pays comme la Colombie, le Venezuela, le Pérou et l’Équateur, l’artiste continue de jouer.

Dans le compte rendu officiel de Paulina Rubio, nous avons observé une vidéo très controversée car nous pouvons voir comment un utilisateur inconnu l’enregistre pendant qu’elle se retourne en maillot de bain.

Le maillot de bain de Paulina Rubio est noir et son bikini montre sa démolition, beaucoup de ses fans l’ont flattée pour son corps bien tonique. Les médias ont été surpris par le matériel audiovisuel.

Parmi les commentaires que nous mettons en avant: “tu me fascines, j’aime ta voix, tu es parfait, sans aucun doute tu es le meilleur” “sans aucun doute tu es très beau, j’ai besoin de te ressembler quand j’ai ton âge”.

.