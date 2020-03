[VIDEO] «Penny Dreadful: City of Angels»: nouvelle bande-annonce, Natalie Dormer

Penny Dreadful: City of Angels promet de nous montrer un diable de bon temps. Dans la nouvelle bande-annonce palpitante Showtime est sorti vendredi pour son “descendant spirituel” très attendu de la série originale de John Logan, une prédicatrice effrénée crie: “Satan … est là! Enfants, vous n’êtes pas en sécurité! »

Comme pour prouver son droit, le clip, à parts égales magnifique et effrayant, continue de nous montrer Magna, la démone révolutionnaire de Game of Thrones, Natalie Dormer, soulevant toutes sortes d’enfer. Peut-être encore plus effrayant, étant donné la menace d’une guerre raciale qui éclate dans le décor du drame surnaturel de Los Angeles en 1938, la méchante insinue que “toute l’humanité doit être le monstre qu’il est vraiment, se fait dire qu’il le peut”.

Ailleurs dans la vidéo, vous apercevrez Rory Kinnear, l’ancien monstre de Frankenstein jouant maintenant le Dr Peter Craft, ainsi que le survivant de Fear the Walking Dead Daniel Zovatto et Nathan Lane en tant que détectives chargés d’empêcher la ville de monter. flammes. Parmi leurs acteurs, Piper Perabo en tant que missus de Craft, Adam Rodriguez (Criminal Minds), Jessica Garza (The Purge), Amy Madigan (Carnivale) et Santino Barnard (The Kids Are Alright).

Heureusement, le créateur, écrivain et EP original de Penny Dreadful – tous Logan – est à bord dans ces mêmes capacités pour City of Angels (qui débutera le dimanche 26 avril à 10 / 9c). Pour découvrir la nouvelle bande-annonce, appuyez sur PLAY sur la vidéo ci-dessus, puis appuyez sur les commentaires. Pensez-vous que les anges ont une chance de boule de neige en enfer d’être aussi étourdissant que son prédécesseur?