[VIDEO] Première de la première mi-saison de «The Walking Dead»: Carol / Alpha

On te sent, Carol. Dans la scène d’ouverture de la première mi-saison de The Walking Dead, abandonnée mardi par AMC, la mère endeuillée de Henry se rend compte de l’ampleur du gâchis dans lequel elle a involontairement conduit non seulement sa meilleure amie, Daryl, mais aussi Aaron, Connie, Kelly, Magna et Jerry. . Une fois que l’héroïne assiégée a commencé à comprendre à la fois à quel point ils étaient enfermés et à quel point elle a marché aveuglément dans le piège d’Alpha, Carol fait la seule chose sensée qui soit: elle libère un cri de rage et de désespoir absolus.

Le clip sombre de «Squeeze» de dimanche (9 / 8c) continue ensuite de révéler la mesure préventive que le chef des Whisperers prend pour s’assurer qu’aucun de ses prisonniers ne s’échappe de la grotte sans être rongé par la horde de marcheurs qu’elle a armés . Alors oui, ça a l’air mauvais pour les bons.

Cependant, la ligne de connexion officielle de l’émission pour la moitié arrière de la saison 10 laisse espérer: «Les communautés collectives doivent se rassembler», dit-il, «et éventuellement sacrifier tout ce qu’elles ont pour trouver un moyen de faire taire les Whisperers une fois pour toutes. ” (Hé, j’ai dit “un peu d’espoir”, pas “beaucoup d’espoir”.) Pendant ce temps, à l’extérieur de la grotte, AMC continue, “Eugene … pense que la voix mystérieuse avec laquelle il a parlé à la radio peut conduire à une agrandissement de leur monde une fois encore.” (Les lecteurs du matériel source de Robert Kirkman peuvent déjà faire des suppositions extrêmement bien informées pour savoir s’il a raison.)

Pour voir la scène, appuyez sur PLAY sur la vidéo ci-dessus. Appuyez ensuite sur les commentaires. Qui, le cas échéant, pensez-vous ne sortira pas vivant de la grotte d’Alpha?