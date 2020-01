[VIDEO] Publicité du Super Bowl «The Shining» – Bryan Cranston

HISTOIRES CONNEXES

Bryan Cranston brille à l’un des rôles les plus emblématiques de Jack Nicholson dans une nouvelle publicité du Super Bowl pour Mountain Dew.

Dans l’annonce ci-dessus, le gagnant de six fois Emmy fait équipe avec Tracee Ellis Ross pour recréer le moment “Heeeeere’s Johnny!” Du film classique The Shining. Jack Torrance de Cranston prend une hache à la porte de la salle de bain, mais au lieu d’essayer d’accéder et de nuire à Ross Wendy, il lui offre un avant-goût de la nouvelle alternative sans sucre de la boisson gazeuse.

Ce qui suit est un aperçu de l’ascenseur de sang (qui est maintenant rempli de soda), suivi d’un autre coup de Cranston costumé en tant que Grady Twins (que nous ne pouvons pas voir).

Cranston, bien sûr, est surtout connu pour son tour de carrière en tant que professeur de chimie devenu chef de file en drogue Walter White sur Breaking Bad d’AMC – un rôle qu’il a brièvement repris dans la suite du long métrage 2019 El Camino. Il reviendra bientôt sur le petit écran de Your Honor, une série limitée de Showtime produite par les créateurs de Good Wife, Robert et Michelle King.

Pendant ce temps, Ross continue de jouer le rôle de Rainbow Johnson dans la comédie ABC black-ish. Elle sert également de narratrice sur la série mixte arc-en-ciel prequel.

Regardez la parodie de Mountain Dew ci-dessus, puis appuyez sur PLAY sur le clip original ci-dessous pour voir comment il se compare.