Vidéo: Quelle audace! Voyez comment la petite amie de Luis Miguel le séduit sans crainte en faisant cela

La petite amie de Luis Miguel a réveillé les émotions et les sensations de tous les médias

11 mars 2020 19 h 31

Le chanteur Luis Miguel ou mieux connu sous le nom d’El Sol de México est l’un des piliers fondamentaux de la musique mexicaine car il a fait traverser les frontières de sa musique sans s’arrêter et l’une de ses chansons les plus connues est “la Bikina”.

Ce n’est un secret pour personne que le chanteur Luis Miguel est un amoureux invétéré car tout au long de sa carrière, il a été compté par environ 50 épouses de toutes nationalités.

Récemment, nous avons observé une vidéo sur le compte Instagram officiel de la petite amie de Luis Miguel qui a laissé tout le monde la bouche ouverte parce que nous pouvons clairement voir comment elle séduit la caméra avec ses seins presque à l’extérieur.

La vidéo dont nous parlons cite ce qui suit: “Je souris chaque jour parce que je sais que je suis béni! Se réveiller chaque jour pour ma santé est quelque chose dont je suis tellement reconnaissant et je prie pour tous ceux qui luttent dans la vie et je leur souhaite à tous mes amour et belle énergie !!!! Bisous, beautés! # Danseuse bénie, mannequin, artiste, voyageur, bleu, sourire, vie, beauté, iral, pour toujours, pince à épiler, cheveux bouclés, toujours souriant, sûr, sachant ce que ça vaut ” .

Comme prévu, le chanteur Luis Miguel a réagi à la photo de sa petite amie bien-aimée et tout le monde se demande pourquoi il ne l’a pas commentée.

