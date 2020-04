[VIDEO] Récap “The Masked Singer”: Saison 3, Episode 13

À ce stade de la troisième saison de The Masked Singer, je me sens assez solide dans mes suppositions sur la véritable identité des candidats. Et si je me trompe sur l’un d’eux à partir de maintenant, je vais manger un insecte.

Oh, attendez: Nick Cannon l’a déjà fait pour moi.

Oui, l’hôte diamantée a ingéré un cricket à un moment donné lors de l’épisode de la “Bataille des Six” de mercredi, dans lequel – grâce au juge invité / hôte Masterchef Gordon Ramsay – les six autres artistes ont offert des indices sous forme de nourriture.

Mais dont l’indice était un insecte gazouillis? Et qui a finalement obtenu le démarrage? Lisez la suite pour un résumé de l’heure.

KITTY | Le chat a placé la barre très haut avec le numéro d’ouverture de l’épisode, une magnifique interprétation, du début à la fin, de “Les diamants sont le meilleur ami d’une fille” de Gentlemen Prefer Blondes. «J’ai été sur de nombreuses scènes et j’ai joué de nombreux rôles dans mes neuf vies», a-t-elle déclaré lors de son paquet d’indices, tandis que des images d’un capuchon rouge, d’une pomme argentée, d’un singe avec des symboles et un disque (intitulé «Mind Your Manners» par Seal Sisters) clignote à l’écran. Son indice alimentaire: un opéra de gâteau ou un gâteau d’opéra, qui ne fait que confirmer mes soupçons sur son identité. (Ma conjecture: Jackie Evancho, un ancien de America’s Got Talent)

RHINOCÉROS | Dans son article de montage, Rhino a révélé qu’il avait des «bébés rhinocéros» à la maison, dont je ne me souviens pas l’avoir mentionné dans le passé. Il a chanté «Die a Happy Man» de Thomas Rhett, ce qui était bien mais rien de spectaculaire ni de nouveau pour le Horned One. Son indice alimentaire: des spaghettis et des boulettes de viande, associés à une narration déroutante. «Mon plat préféré, quand je suis au pays des rhinocéros, est le fromage, les spaghettis et les boulettes de viande. Alors maintenant, mon nom est-il sur le bout de votre langue? ” S’il s’agit de l’un de ces indices acrostiches, soyez-le cher et indomptable pour moi, voulez-vous? (Ma conjecture: l’ancien joueur de baseball de la Major League Barry Zito)

FROG | Fidèle à sa forme, il y avait très peu de chant réel dans la couverture de Frog d’Imagine Dragons “Whats It Takes”. Aussi fidèle à la forme, cela n’avait pas vraiment d’importance, alors il avait sans effort la foule qui mangeait de sa paume palmée. Son indice alimentaire: le poisson-chat. Sur la base du 23 maillot et d’autres indices du paquet, Robin Thicke a deviné que Frog était Shad “Grown Bow Wow” Moss. Je plussoie. (Ma conjecture CSI: Cyber ​​alum Moss.)

ANGE DE LA NUIT | J’avoue, j’ai ri au mors dans le froid ouvert quand Night Angel s’est plaint de ne jamais pouvoir fermer la bouche. Mais je ne riais pas quand elle a tué (dans le bon sens!) “Black Velvet” d’Alannah Myles sur scène peu de temps après. Ses indices vidéo comprenaient un briquet blanc, des hameçons et les numéros 285 et 2000. Et c’est elle qui a présenté les grillons comme son indice alimentaire. Je ne sais pas ce que cela a à voir avec qui elle est, mais cela ne veut pas dire que je ne sais pas qui elle est. (Ma conjecture: Real Housewives of Atlanta’s Kandi Burruss)

ASTRONAUT | Cette semaine, Astronaut a affronté «Story of My Life» de One Direction, qui a commencé plus tremblant que d’habitude mais s’est soudainement amélioré au niveau du refrain. Son indice alimentaire: un gâteau du roi, comme celui servi à la Nouvelle-Orléans pendant le Mardi Gras. Et ses autres hochements de tête visuels – quatre as et un joker, un homard, une balle de foin, un avion en papier – semblent tous pointer vers la personne que nous pensions être depuis un moment. (Ma conjecture: le chanteur / compositeur Hunter Hayes)

TORTUE | Je vais le dire maintenant: j’espère que Turtle prendra tout et remportera le masque d’or cette saison. Après tout, il le mérite pour la performance de cette semaine de «Stay» par Alessia Cara, qui présentait quelques mouvements de danse de suh-weet boy-band. Son indice alimentaire: des chips avec de la salsa aux pommes. Est-ce même une chose? (Je suppose: un ancien de Summerland, Jesse McCartney)

LE DÉMASQUAGE | L’astronaute a été choisi pour rentrer chez lui. Lorsqu’il a été démasqué, il s’est avéré être Hayes. (Allez ici pour entendre ce que le crooner country a dit à propos de faire un bond de géant pour l’humanité sur la série de réalité.)