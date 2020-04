[VIDEO] Récapitulatif de “The Masked Singer”: Saison 3, épisode 10 – White Tiger

L’hôte de Masked Singer Nick Cannon choqué – choqué! Je dis – les juges de la télé-réalité Fox mercredi quand il a annoncé que le double épisode de Super Nine de cette nuit serait son dernier.

Alors que Jenny McCarthy Wahlberg, Nicole Scherzinger, Ken Jeong et Robin Thicke ont connu différents degrés de succès en essayant d’avoir l’air surpris, Cannon a soudainement crié: “Poisson d’avril!” Oh Nick Cannon, ta carte!

La tromperie de Cannon était le thème de l’événement de deux heures: Wahlberg a fait semblant de ne pas s’être rasé les aisselles, Cannon a essayé de tromper tout le monde en lui faisant croire que son ami était le juge invité Snoop Dogg, White Tiger a essayé de faire passer ce qu’il a fait sur scène comme un «chant . ” Tu sais, les classiques.

Lisez la suite pour les faits saillants de toutes les performances de Super Nine.

TORTUE | Le soliste décortiqué a rendu une très bonne interprétation de “Higher Love” de Steve Winwood – qui d’autre ici est amoureux de ce remix de Whitney Houston? – et a offert de nouveaux indices. Il s’entraîne avec un 40 livres. pour préparer le port du costume (“C’est un quart de mon poids corporel”), et il n’est pas un danseur de formation. Aussi: Une bande dessinée intitulée The Amazing Adventures of Shellboy au prix de 10,13 $. (Ma conjecture: ancienne star de Summerland Jesse McCartney)

KANGOUROU | Je ne prétendrai pas avoir la moindre idée de ce qu’est le gros indice de Kangourou – un kangourou explosif qu’elle a sorti de sa poche, je pense? – veux dire. Mais je soulignerai que sa performance de “Not Ready to Make Nice” de Dixie Chicks était haletante et un peu apathique. Allez, femme, appelle ton Natalie Maines intérieure! (Ma conjecture: la vie de Jordyn Woods de Kylie)

TIGRE BLANC | Il est venu. Il a passé la soie dentaire. Il n’a même pas essayé de porter une mélodie alors qu’il interprétait «Je suis trop sexy» de Right Said Fred. Mesdames et messieurs, je vous donne… (Je suppose: l’ancien patriote de la Nouvelle-Angleterre Rob «Gronk» Gronkowski)

MINOU | Il en faut de gros et poilus pour affronter «Tout revient pour moi maintenant» de Céline Dion, mais c’est exactement ce que la féline a fait, et elle l’a plutôt bien fait! Ses indices comprenaient: «Noël est vraiment la période la plus merveilleuse de l’année», avec le costume d’arbre de la saison 2 à ses côtés; et un merci à Robert Redford, qui “m’a aidé à obtenir mon tout premier rôle”. (Ma conjecture: l’étoile victorieuse Victoria Justice)

BANANE | Banana a-t-il pris des cours de chant pendant ses congés? Parce que sa version de «Sweet Home Alabama» de Lynard Skynard était objectivement bonne. Plus fort que nous ne l’avons entendu auparavant, et avec suffisamment de fanfaronnade pour qu’il ait vraiment atterri le démontage. (Ce “Banana!” Avec la main de la rockstar? Baller.) Tout en laissant tomber des indices, Big Yellow a essentiellement dit qu’il n’était pas un comédien debout, ce qui me fait vraiment commencer à penser qu’il est … (Ma conjecture: le leader du poison Bret Michaels )

GRENOUILLE | Frog pourrait gagner toute la saison, et ce serait bien mérité: Mec sait divertir. Il a parfaitement exécuté “Jump” de Kriss Kross, y compris la partie miggida-miggida-miggida-mac-daddy, que je ne peux pas imaginer était facile tout en essayant de respirer dans une prison géante en caoutchouc mousse. Son gros indice? Une armure. (Je suppose: CSI: Cyber’s Shad “Bow Wow” Moss)

ANGE DE LA NUIT | “Je ne suis pas seulement une voix. Je suis un magnat », nous a dit la candidate effrayante mais magnifiquement exprimée lors de sa section des indices. Ce qui est génial, mais je ne sais pas si j’aurais choisi «Rise Up» d’Andra Day pour la sélection de cette semaine: la voix de poitrine de Night Angel est si riche, sa voix de tête – qui a été beaucoup sollicitée dans cet air – apparaît comme un peu mince en comparaison. (Ma conjecture: Real Housewives of Atlanta’s Kandi Burruss)

RHINOCÉROS | Rhino a minimisé la croyance du jury selon laquelle il était un athlète, car «la musique est ma passion depuis que je suis enfant». Il a ajouté qu’il faisait partie des palmarès Billboard et qu’il avait un album. Aussi? “Je ne suis pas aussi grand que vous le pensez.” Son choix très ambitieux de chanson, “What a Man Gotta Do” des Jonas Brothers, était un peu fragile au début mais s’est transformé en quelque chose d’assez génial. Manière de repousser vos limites, Rhino! (Ma conjecture: l’ancien joueur de baseball de la Major League Barry Zito)

ASTRONAUTE | Le fausset de Moon Man a bien résisté en interprétant “Never Gonna Give You Up” de Rick Astley, qui était un excellent véhicule pour sa voix douce et son style de danse en plein essor. De plus, il a apparemment battu un record du monde à un moment de sa vie, qui joue directement dans… (Ma conjecture: le chanteur / compositeur Hunter Hayes)

LE FOND TROIS | White Tiger, Banana et Rhino étaient sur la table à la fin de l’épisode.

LE DÉMASQUAGE | White Tiger a été choisi pour rentrer chez lui. Lorsqu’il a été démasqué, il s’est avéré être Gronkowski.

Maintenant c’est ton tour. Qu’as-tu pensé de l’épisode? Sonnez dans les commentaires!