[VIDEO] Récapitulatif de “The Masked Singer”: Saison 3, épisode 8 – Swan

“La NCAA n’a rien sur nous”, a déclaré l’animateur Nick Cannon au début de The Masked Singer cette semaine, et oui, c’est exact.

La série de chant de réalité de Fox a été tournée il y a quelque temps, donc Cannon n’avait aucun moyen de savoir que l’épisode 8 tomberait au milieu d’une pandémie qui nous oblige tous à rester à la maison, à manger nos sentiments et à nous frotter les mains comme nous ne l’avons jamais fait. frotté avant. (Ou peut-être que c’est juste moi?) Le tournoi de basket-ball de March Madness auquel il fait référence est annulé. Les émissions de télévision sont arrêtées dans leur élan. Les restaurants et les gymnases sont vides.

Mais le Night Angel et ses compatriotes masqués continuent de camper.

Lisez la suite pour une ventilation des performances de l’épisode 8:

ASTRONAUTE | L’homme lunaire a dit qu’il chanterait une chanson d’un «cher ami», puis s’est lancé dans une performance très forte – et très différente de sa première sortie – de «Signed, Sealed, Delivered» de Stevie Wonder. Ces notes montantes! Cette commande de la mélodie! Les indices de sa vidéo comprenaient: un cor français et un drapeau avec la constellation d’Orion dessus, ainsi que la mention d’une «famille du crime organisé». (Ma conjecture: le chanteur / compositeur country Hunter Hayes)

ANGE DE LA NUIT | “Vous venez de rendre ce look si facile et sans effort”, a déclaré la juge Nicole Scherzinger à propos de l’interprétation par Big Purple de “Million Reasons” de Lady Gaga, et elle avait raison: le grognement subtil Night Angel a dans son registre inférieur a vraiment travaillé avec la chanson qu’elle a sélectionnée . Et toutes les références voilées aux groupes de filles – «Le destin m’a ramené sur scène», «Bang bang, j’ai quitté mon endroit sûr» – m’ont fait me sentir bien dans ma conjecture. (Ma conjecture: Real Housewives of Atlanta star / songwriter Kandi Burruss)

T-REX | Le dino a rapproché «Push It» de Salt-N-Pepa cette semaine, et j’ai été très impressionné par sa maîtrise des paroles, compte tenu de la difficulté avec laquelle elle a rebondi sur toute la scène. “Si vous rêvez grand, votre visage peut être n’importe où”, a-t-elle déclaré à un moment donné, entre les coups de pied élevés, et si vous avez un enfant de moins de 13 ans et / ou si vous êtes déjà entré dans un magasin Claire, vous savez que cela sonne vrai ( si elle est qui je pense qu’elle est). (Ma conjecture: la star de YouTube JoJo Siwa)

CYGNE | Swan’s «I Hate Myself for Loving You» de Joan Jett and the Blackhearts n’a été mémorable que pour la façon dont cela s’est terminé: l’oiseau proclamant son amour pour le juge Ken Jeong. Sérieusement. Son visage a même été incorporé dans les graphiques diffusés sur l’écran derrière sa performance. Bizarre. Son package vidéo était plein de bizarreries d’Alice au pays des merveilles – thé rose, fruits magiques, lunes et arcs-en-ciel… vous obtenez l’essentiel. (Ma conjecture: Vraiment, aucun indice.)

RHINOCÉROS | Ol ‘Horny est encore un autre chanteur masqué qui dit que l’entrée de sa femme dans sa vie l’a empêché de toucher le fond – mais cela ne peut pas être la raison pour laquelle cette énorme bague en diamant est dans son paquet d’indices, n’est-ce pas? Et si oui, qu’est-ce que cela a à voir avec le sandwich qui est coupé en deux? Quoi qu’il en soit, il chante «Nice to Meet Ya» de Niall Horan et c’est vraiment bien: il a une grande voix, une forte présence et bien qu’il ne soit probablement pas un danseur entraîné, il bouge très bien. (Ma conjecture: l’ancien joueur de la NFL Tim Tebow)

LE DÉMASQUAGE | Swan s’est révélé être Bella Thorne (Shake It Up, Famous in Love), qui a joué dans The Duff avec Jeong. (Écoutez-la discuter de ses plans post-Swan ici!)