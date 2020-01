[VIDEO] Récapitulatif «SNL»: Adam Driver Hosts – Best and Worst Sketches

HISTOIRES CONNEXES

Peu d’animateurs de Saturday Night Live s’engagent dans un rôle comme Adam Driver. Prenez, par exemple, son tour inoubliable en tant qu’Abraham H. Parnassus.

Le baron du pétrole vieillissant n’a pas fait son retour ce week-end, mais l’acteur de Wedding Story a canalisé cette même rage explosive dans certains de ses autres personnages, y compris la personnalité d’une émission télévisée pour enfants et un acteur de théâtre communautaire de Method travaillant au Medieval Times.

Dans l’ensemble, le premier épisode de 2020 a été une affaire supérieure à la moyenne. Le pilote est allé en enfer et en arrière (avec Alan Derschowitz de Jon Lovitz!) Avant son monologue très «cool». Le reste de l’émission a profité de son talent pour la pince-sans-rire et a présenté une suite A + à un croquis moderne-classique.

MEILLEUR: UNDERCOVER BOSS – O ARE SONT-ILS MAINTENANT?

Kylo Ren de Star Wars est retourné sous couverture, cette fois en tant que stagiaire débutant Randy. L’esquisse m’a conquis dès que Kylo a fait référence à «OK boomer» pour tenter de s’intégrer avec ses collègues stagiaires. Ce qui a suivi était un montage extrêmement amusant de lui faisant du «travail de salope», qui comprenait une tentative ratée de brouiller des droïdes.

MEILLEUR: LA SALLE DES SCIENCES

La dernière fois que SNL est entré dans la salle des sciences, Sam Rockwell a largué une bombe F à la télévision en direct. Driver a réussi à éviter une erreur similaire lors de son explosion hilarante en tant que professeur Adams – mais ce sont Mikey Day et Cecily Strong qui ont volé le croquis en tant que ses assistants obscurs. Je l’ai presque perdu quand Strong a répondu à la question: «Qu’est-ce qui vient en premier dans la salle des sciences?»

MEILLEUR: LENT

La dernière collaboration de clips vidéo Chris Redd / Kenan Thompson est une chanson R&B sur les amoureux (y compris Halsey, l’invité musical) qui prennent les choses très lentement – en particulier Driver, dont le personnage est «vraiment lent, embrasse lentement, bouge à peine» alors qu’il chante son verset au ralenti.

MEILLEUR: TEMPS MÉDIÉVAUX

Le conducteur a dégagé des vibrations d’Abraham H. Parnassus pendant son tour en tant que Cameron Bistle, un acteur trop désireux et éligible à la SAG-AFTRA qui refuse de rester sur le script lors d’une reconstitution médiévale. Le meilleur de tous, cependant, a été les réactions de Bowen Yang et Chris Redd lorsque Cameron s’est révélé insensible à la race.

MENTION HONORABLE: DEL TACO SHOOT

La dernière équipe de Kyle Mooney et Beck Bennett repose sur une seule blague – mais cela devient de plus en plus drôle chaque fois que Bennett (en tant que directeur commercial) et Driver (en tant que vice-président de la marque de Del Taco) insistent pour que les personnages insistent pour que Mooney essaie sa ligne a autrement.

PIRE: MARIAGE DE KETCHUPS

Ce croquis de cinq contre un devait être encore plus étrange. Driver et Strong étaient super, et j’adore un bon jeu de mots («Tu n’es même pas Heinz, sale sale Hunt!»), Mais j’espérais le voir se transformer en quelque chose de plus zanier et plus grandiose, à la «Diner Lobster».

Quels ont été vos croquis préférés cette semaine? Et qu’est-ce qui a manqué la marque? Regardez tous les faits saillants (et les points faibles) ci-dessus, puis notez l’épisode dans notre sondage.