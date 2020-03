[VIDEO] Récapitulatif «SNL»: Daniel Craig Hosts – Best and Worst Sketches

RÉCAPITULATIFS PRÉCÉDENTS

Qu’ont en commun Elizabeth Warren, Debbie Downer et James Bond? Ils sont tous apparus dans certains des sketchs les plus mémorables de Saturday Night Live ce week-end – certains pour le meilleur … et d’autres pour le pire.

C’est Bond lui-même, Daniel Craig, qui a présidé le 15e épisode de la saison 45, et s’est avéré être un hôte capable, sinon spectaculaire, qui était mieux adapté pour les courts métrages numériques que pour les croquis en direct. L’épisode a livré plusieurs sketches sur le thème des coronavirus, mais beaucoup moins de rires que l’hébergeur de John Mulaney il y a une semaine.

MEILLEUR: LE CORONAVIRUS ANGLE INGRAHAM FROID OUVERT

Voir le sénateur Warren face à face avec la représentante de la SNL, Kate McKinnon, a facilement été le clou de la soirée. Et le crack de Warren aux dépens de son compatriote ancien espoir présidentiel démocrate Michael Bloomberg – “Non seulement je n’ai pas accepté l’argent des milliardaires, je dois en donner un à la télévision en direct!” s’exclama-t-elle – était inestimable. Mais même avant son arrivée à l’écran, c’était l’une des plus froides ouvertures politiques teintées de froid récemment, en partie grâce au retour de Darrell Hammond en tant que retraité de MSNBC (-turned-Fox News location?) Chris Matthews, et l’impression étrange de Cecily Strong de Jeanine Pirro. (Regardez-le ici.)

MEILLEUR: SALADE

Aidy Bryant était à parts égales «ménagère des années 1950» et «Rachel Green faisant une bagatelle anglaise traditionnelle» dans ce court métrage bizarro sur une femme au foyer et une recette particulièrement révoltante pour la salade du jour au lendemain. Craig a été utilisé au mieux ici dans le rôle du mari fatigué de Bryant, qui l’a grondée pour avoir nourri leurs deux enfants (et le pauvre chien de la famille) de ce dreck.

MEILLEUR: LES SABLES DE MODESTO

Cette satire de feuilleton sur le thème de COVID-19 m’a séduit avec ses nombreux gags visuels, y compris les séquences de deux personnes se serrant la main, et Craig couvrant McKinnon avec Saran Wrap avant de devenir chaud et lourd.

MEILLEUR: FILLE QUE VOUS SOUHAITEZ PAS AVOIR COMMENCÉ UNE CONVERSATION AVEC UNE FÊTE

Qui de mieux pour commenter le «virus QDOBA» que le personnage de mise à jour du week-end de Strong, aux capacités obscures (et légèrement éméché)? “Il a été tellement soufflé par l’avortement”, a-t-elle déclaré impassible, avant de lui donner deux cents pour la course à l’investiture démocrate à la présidence. “Tout cela est nerveux pour le plaisir de personne … C’est comme si tout le monde voulait le socialisme maintenant, mais comment cela a-t-il fonctionné pour Vuvuzela?”

MENTION D’HONNEUR: SUR LE CANAPÉ

Kenan Thompson et Chris Redd ont été rejoints par l’invité musical The Weeknd pour leur dernière collaboration de vidéoclips, qui a pris un peu trop de temps pour révéler la vraie raison pour laquelle chacun d’eux a été forcé de dormir sur le canapé, plutôt que dans le lit avec leurs amants.

PIRE: LA RÉCEPTION DE MARIAGE DE DEBBIE DOWNER

Le voyage de Debbie Downer à Disney World était l’un des croquis SNL les plus drôles des premiers augts, en grande partie parce que tout le monde, y compris Rachel Dratch, n’était pas en mesure de le tenir ensemble. Malheureusement, ce réveil surprise – comme tant de réveils télévisés récents – était un raté total. Le timing était arrêté et les blagues étaient forcées. Si ce n’est le pire croquis de la nuit, c’était certainement le plus décevant.

Quels ont été vos croquis préférés cette semaine? Et qu’est-ce qui a manqué la marque? Regardez tous les faits saillants (et les points faibles) ci-dessus, puis notez l’épisode dans notre sondage.