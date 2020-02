[VIDEO] Récapitulatif «SNL»: hôtes RuPaul – meilleurs et pires croquis

HISTOIRES CONNEXES

Les débuts d’hébergement de RuPaul samedi soir en direct étaient loin d’être un frein total.

À son crédit, le maître de cérémonie Drag Race, gagnant d’un Emmy, était un hôte très enthousiaste, dont l’énergie était apparente tout au long de la diffusion. Les croquis, cependant, n’étaient que médiocres. Mis à part un arrêt au stand dans une bibliothèque pour enfants et un court métrage numérique à la recherche de la prochaine «it» girl de Drag, rien ne semblait écrit en pensant à Ru.

Ce fut cependant une excellente soirée pour Pete Davidson, qui a partagé la vedette avec Ru dans le court métrage susmentionné, ainsi que la joueuse vedette Chloe Fineman, qui a finalement eu la chance de briller lors de la mise à jour du week-end.

MEILLEUR: LA BIBLIOTHÈQUE

Cette bibliothèque était ouverte aux affaires lorsque Ru est venu pour enseigner aux enfants l’importance de la «lecture» – alias jeter de l’ombre. Ce qui a suivi était une torréfaction chatouillante de personnages littéraires classiques, y compris Eloise (“Vous devez appeler la réception et obtenir un traitement à l’huile chaude pour ce balai sur la tête!”), Madeline (“Fille, tu ferais mieux de dessiner la France à droite ! “) Et The Very Hungry Caterpillar (” Qu’est-ce qui se passe avec votre fond de teint? Pourquoi vous avez l’air si orange? Et votre corps est vert, ma fille. Pop off! “).

MEILLEUR: TCHAD & RUPAUL

“Drag a besoin de quelqu’un de nouveau”, mais ce ne sera probablement pas l’alter ego obscur de Pete Davidson. Dès qu’il a fait cette promenade, Chad est tombé le premier dans les services d’artisanat. Néanmoins, son passage de courte durée en tant que protégé de Ru était une huée.

MEILLEUR: CHLOE FINEMAN SUR LES OSCARS 2020

Fineman a finalement fait sa marque avec cette excellente vitrine de mise à jour, qui comprenait une série d’impressions en couches, y compris Renée Zellweger comme Judy Garland, Laura Dern comme Renata Klein de Big Little Lies et – mon préféré – Meryl Streep comme Little Women’s Aunt March s’exclamant “Florence Pugh!”

MEILLEUR: BOOP-IT

Cette parodie commerciale a commencé lentement, puis est allée dans un endroit extrêmement sombre, car le jouet populaire est devenu un objet d’obsession pour un père divorcé qui ne peut pas contrôler ses priorités.

PIRE: CHARADES FAMILIALES

Une série de charades a été ruinée lorsque la famille de Ru a refusé de respecter la seule règle du jeu. C’était à peu près la seule blague ici. Les réactions de l’équipe adverse n’étaient pas particulièrement drôles, et le croquis était trop faible en énergie pour la fente post-monologue.

PIRE: TRENTE COPS

Ru et Ego Nwodim ont fait une excellente paire. En fait, c’est leur livraison qui m’a empêché d’avancer rapidement à travers ce suivi inutile du croquis de 2018, qui présentait Leslie Jones en tant que co-officier de Nwodim et Seth Meyers en tant que conducteur forcé d’endurer leurs lignes de ramassage cringey.

Quels ont été vos croquis préférés cette semaine? Et qu’est-ce qui a manqué la marque? Regardez tous les faits saillants (et les points faibles) ci-dessus, puis notez l’épisode dans notre sondage.