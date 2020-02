[VIDEO] Récapitulatif «SNL»: J.J. Hôtes Watt – Meilleurs et pires croquis

HISTOIRES CONNEXES

J.J. Watt n’est pas arrivé au Super Bowl – mais il a atterri au Studio 8H ce week-end.

Bien qu’il ne soit pas un comédien d’origine naturelle, la fin défensive des Texans de Houston semblait vraiment ravie d’accueillir Saturday Night Live. Son charme a compensé sa livraison terne tout au long d’un spectacle médiocre, qui a tâté plusieurs croquis dans la séquence entre son monologue d’ouverture attachant et Weekend Update. Le pire était quand le footballeur a été invité à chanter son chemin à travers une satire de Disney.

MEILLEUR: PILOT HUNK

Watt était à son meilleur quand il a été relégué à un rôle réactionnaire. Prenez, par exemple, quand il est entré dans la cabine d’enregistrement pour la prochaine édition de la franchise de jeux vidéo Madden, ou ici, quand on lui a (en quelque sorte) demandé de jouer au Bachelor «Pilot Pete» et de laisser le gros du travail à les dames de SNL. Nous avons vu cette émission de télé-réalité usurper une demi-douzaine de fois, mais elle a quand même réussi à divertir. Parmi mes moments préférés, il y a eu le moment où la célibataire de Melissa Villaseñor a été traînée avec un sac sur la tête après avoir révélé son âge, et quand le personnage de Chloé Fineman a présenté sa «sœur jumelle».

MEILLEUR: DR. ANGIE HYNES SUR LE MOIS DE L’HISTOIRE DES NOIRS

Après une saison et demie en tant que joueur vedette, Ego Nwodim a finalement eu la chance de faire sa marque avec cette vitrine de mise à jour. Le morceau lui-même était un peu répétitif – un professeur d’études afro-américaines utilise un segment sur le Mois de l’histoire des Noirs pour appeler ceux qui étaient «de l’histoire pour moi», y compris un ancien ami qui s’est présenté à son mariage en blanc et un ex-collègue de travail qui lui a déposé une photo nue au travail, mais la livraison de Nwodim était de premier ordre. J’espère qu’elle sera de retour pour une autre pièce de bureau avant la fin de la saison.

MEILLEUR: ROBBIE

Ce jeu sur des films sportifs inspirants (comme Rudy du même nom) a été renversé quand il a été révélé que le footballeur éponyme de Chris Redd n’était pas du tout fait pour le grand match. La torsion était prévisible, mais l’explosion initiale de Riley (“F-k non! Mec f-roi suce le football!”) A valu à Watt son plus grand rire de la nuit.

MENTION D’HONNEUR: FANTASME D’IMPECTION

Une prémisse intelligente, mais une exécution médiocre. Alec Baldwin, Beck Bennett et Kate McKinnon ont fait tout leur possible pour sortir de leurs imitations respectives du président Trump, Mitch “a joué l’Amérique comme un violon” McConnell et Lindsey “Vivre sa meilleure vie” Graham et John Bolton de Cecily Strong n’était … pas son travail le plus inspiré. L’esquisse, cependant, a livré les deux meilleures blagues de la nuit: Trump tirant un «Weinstein» lorsqu’il est entré dans la salle d’audience à l’aide d’un déambulateur, et le cousin Vinny de Kyle Mooney faisant référence à Lev Parnas et Igor Fruman comme «deux Yutes». esquisser ici.)

PIRE: FROZEN 2

Ce morceau de Disney aurait dû être limogé dès qu’ils ont entendu le Watt sourd lors des répétitions. Il est également étonnant que la série choisisse d’en faire l’esquisse post-monologue, ou pourquoi il était temps de faire une parodie de Frozen 2, près de trois mois après la sortie du film.

PIRE: LA PARLER

Encore plus atroce que d’avoir «la conversation» avec vos parents a dû s’asseoir à travers ce clunker, où Watt a dit à son fils adolescent comment «parfois tu dois l’homme et applaudir ces joues.» Il n’y avait pas assez de rires pour contrer tous le grincement de dents.

Quels ont été vos croquis préférés cette semaine? Et qu’est-ce qui a manqué la marque? Regardez tous les faits saillants (et les points faibles) ci-dessus, puis notez l’épisode dans notre sondage.