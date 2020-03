[VIDEO] Récapitulatif «SNL»: John Mulaney Hosts – Best and Worst Sketches

HISTOIRES CONNEXES

Selon les lecteurs de TVLine, John Mulaney a organisé les deux derniers relais d’hébergement du samedi soir en direct parmi les cinq premiers épisodes de leurs saisons respectives. Son troisième tour en tant qu’hôte lui emboîtera le pas?

Une fois de plus, l’ancien scribe de la SNL a supprimé un monologue typique en faveur d’une routine de stand-up, qui reconnaissait le tout premier épisode du Leap Day, ainsi que le climat politique actuel (sans faire explicitement référence au président Trump).

«L’année bissextile a commencé en l’an 45 av. sous Jules César », a déclaré Mulaney. «Il a commencé l’année bissextile afin de corriger le calendrier et nous le faisons encore à ce jour. Une autre chose qui est arrivée sous Jules César était qu’il était un maniaque si puissant que tous les sénateurs ont saisi des couteaux et l’ont poignardé à mort. Ce serait une chose intéressante si nous le rapportions maintenant. ” Puis, après une légère pause, il a ajouté: “J’ai demandé à mon avocat si je pouvais faire cette blague et il a dit:” Permettez-moi d’appeler un autre avocat “, et cet avocat a dit oui.”

Ce qui a suivi était ce que nous attendions d’une sortie dirigée par Mulaney: un assortiment de sketchs anciens et non pas une, mais deux satires musicales, y compris le troisième (et dernier?) Épisode de ce qui peut maintenant être appelé la trilogie «Diner Lobster».

MEILLEUR: AÉROPORT DE SUSHI

Mulaney a enrôlé deux membres du Sack Lunch Bunch – Jake Gyllenhaal comme Guy Who Travels in Pyjamas, et l’invité musical David Byrne comme «un bagagiste qui jette vos bagages dans Long Island Sound» – pour cette formidable suite de «Diner Lobster» et “Salle de bain Bodega”. Cette fois-ci, c’était une ode aux sushis d’aéroport, avec Kate McKinnon en tant que tante orpheline Anne et Bowen Yang en tant qu’asiatique masquée faisant l’objet d’un profilage racial au milieu des craintes des coronavirus. De loin la meilleure esquisse de la nuit.

MEILLEUR: SON DE MUSIQUE – ROLF AND LIES!

Mulaney et Cecily Strong ont dirigé cet envoi délicieusement pervers de la comédie musicale bien-aimée, qui s’est moqué de la relation entre Liesl Von Trapp et Rolf Gruber – ce dernier s’est révélé être beaucoup plus âgé qu’il ne l’avait initialement prévu pendant «16 Going on 17». “

MEILLEUR: CHRIS REDD LE MOIS DE L’HISTOIRE DES NOIRS

C’était d’abord Ego Nwodim. Puis ce fut Chloé Fineman. Cette semaine, c’est Redd qui a eu sa chance de briller lors de la mise à jour du week-end. Ici, l’acteur sous-utilisé a discuté de certaines des choses qui ont insulté les Noirs pendant le Mois de l’histoire des Noirs, y compris Harriet Tubman faisant «Wakanda pour toujours» sur une carte de crédit Visa («Il semble qu’elle ait été récupérée!», A-t-il fait remarquer), et un manque de représentation parmi les autres candidats démocrates à la présidence.

«Kamala est parti! Cory Booker est parti! Ce qui signifie que je suis parti dans les croquis du débat! » S’exclama Redd. “Le candidat le plus noir qui nous reste est Joe” I Got a Black Friend “Biden. Il est cool, mais écouter cette conversation de mec, c’est comme regarder un vieil homme parallèlement immortaliser ses propres pensées pendant 20 minutes. »

MEILLEUR: L’AMIRAL

Aussi amusant que Mulaney était Julian, un «pass-around party bottom», les MVP ici étaient Kate McKinnon et Aidy Bryant, dont les tentatives de va-et-vient pour se tuer avant l’arrivée de l’amiral étaient tout aussi drôles la deuxième fois.

MENTION D’HONNEUR: CORONAVIRUS FROID OUVERT

Bien que n’étant pas révolutionnaire, Larry David incarnant Bernie Sanders, ainsi que Larry David, continue de ravir. L’impression, si on peut même l’appeler ainsi, a mieux résisté que Donald Trump d’Alec Baldwin. À l’inverse, SNL n’a aucune idée de ce qu’il faut faire avec Joe Biden. L’impression de Mulaney du vainqueur principal de la Caroline du Sud ressemblait à un spectacle levant les mains et haussant les épaules au public. (Regardez-le ici.)

PIRE: LA TRANSFORMATION DE KYLE

Justin Theroux a fait une apparition amusante en tant qu’entraîneur personnel dans ce court par ailleurs oubliable. Bien que j’aie apprécié le méta-commentaire sur la lutte de Kyle Mooney pour obtenir du temps d’antenne, je n’ai pas trouvé le visuel de Mooney dans les prothèses aussi drôle. Inversement, voir Colin Jost et Michael Che sur la couverture d’un magazine SNL fictif était drôle.

Quels ont été vos croquis préférés cette semaine? Et qu’est-ce qui a manqué la marque? Regardez tous les faits saillants (et les points faibles) ci-dessus, puis notez l’épisode dans notre sondage.